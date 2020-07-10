商务部：中方对进口冷链食品加强监管等相关做法完全符合国际标准和国际规则

人民网北京7月10日电（记者 乔业琼） 今日，国务院联防联控机制就防范疫情输入风险、加强进口食品冷链监管有关信息举行新闻发布会。会上，商务部对外贸易司司长李兴乾表示，新冠肺炎疫情严重威胁人类生命安全和健康，对世界各国经济社会秩序和生产生活带来严重影响。经过最近半年的艰苦努力，中国国内疫情传播已经基本阻断，外贸运行有所回稳，但仍然面临疫情反弹的压力。特别是北京新发地市场突发疫情后，新冠病毒污染食品或食品包装，并在冷冻食品运输过程中留存和传播的问题引发高度关注。在此背景下，中方对进口冷链食品加强监管，以保护人民生命安全和健康。相关做法完全符合国际标准和国际规则。

李兴乾介绍，首先，今年4月7日，联合国粮农组织和世卫组织联合发布《新冠肺炎和食品安全：对食品企业指南》。相关主管部门依据指南加强食品监管，请企业建立有效的食品安全管理体系，做好各项防控措施，确保产品不被新冠病毒污染。中方的相关做法正是遵照权威国际组织所发布的指南和标准。

其次，世贸组织《实施卫生与植物卫生措施协定》（SPS协定）专门确认，成员有权为保护人类生命或健康采取必须的卫生与植物卫生措施。在有关科学证据不充分的情况下，成员可以根据所获取的信息，临时采用必要措施。新冠病毒是否会通过冷链方式在食品或食品包装留存和传播，目前尚无定论。在此情况下，中方在充分和科学的风险评估基础上，对冷链食品加强监管，并对国内企业和国外企业同等适用，相关做法符合世贸组织规则要求。

李兴乾表示，目前，全球疫情防控仍处于关键时期，我们呼吁相关国家和地区的食品生产企业严格按照联合国粮农组织和世卫组织联合发布的指南要求，建立有效的食品安全管理体系，做好各项预防措施，严防出口食品被新冠病毒污染，共保食品贸易安全；同时，共同遵守世贸组织规则，不采取不必要的贸易限制措施，一起努力维护国际贸易供应链安全稳定。