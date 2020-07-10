海关总署：进口冷链食品外包装检出6个样本新冠核酸阳性 其余22万多个样本为阴性

人民网北京7月10日电 （欧阳易佳）7月10日，国务院联防联控机制就农贸市场防疫与监管相关工作举行发布会。会上，海关总署进出口食品安全局局长毕克新表示，为防范新冠肺炎疫情通过进口冷链食品传入的风险，全国海关对进口冷链食品开展了新冠病毒风险监测。

毕克新介绍，截至7月9日24时，全国海关共抽样检测样本227934个，其中产品样本43964个，内外包装样本147568个，环境样本36402个。

在上述样本中，7月3日，大连海关从装载从厄瓜多尔生产的冻南美白虾集装箱内壁一个样本、三个外包装样本中检出新冠病毒核酸阳性。同日，厦门海关从厄瓜多尔生产的冻南美白虾的两个外包装样本中检出新冠病毒核酸阳性。上述企业的冻南美白虾虾体和内包装样本新冠病毒核酸检测均为阴性，其他227928个样本检测全部为阴性。

“对检出阳性的样本，经核酸序列分析并经专家研判，检测结果提示厄瓜多尔三家企业产品的集装箱环境、货物外包装存在被新冠病毒污染风险。专家研判认为，检出结果不代表具有传染性，但反映出相关企业的食品安全管理制度落实不到位。”毕克新说。

毕克新表示，为保护消费者健康，海关总署决定，自即日起暂停厄瓜多尔上述三家企业在华注册资格，暂停上述三甲企业产品的进口，对暂扣的货物采取退货、销毁等处理措施。海关总署已将有关情况通报厄政府主管部门，请其就有关问题进行调查，并尽快向中方反馈。同时请其进一步加强对输华食品企业的监管，督促企业落实联合国粮农组织、世界卫生组织共同制定发布的《新冠肺炎与食品安全：对食品企业指南》，完善食品安全管理体系，加强生产、加工、运输过程中的安全卫生管理和员工防护，保证输华食品安全。

毕克新介绍，下一步，海关总署将进一步加强对进口冷链食品的源头管控，严格口岸检验检疫，保障进出口食品安全。