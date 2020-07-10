国家食品安全风险评估中心：食品被新冠病毒污染几率非常小

人民网北京7月10日电（记者 乔业琼） 今日，国务院联防联控机制就防范疫情输入风险、加强进口食品冷链监管有关信息举行新闻发布会。会上，国家食品安全风险评估中心副主任、研究员李宁表示，截至7月7日，包括浙江、云南、河南、山东、宁夏等地上报的近6万份食品等样品中的新冠病毒核酸检测结果均为阴性，综合来看，食品被新冠病毒污染的几率是非常小。

李宁表示，食品在生产加工销售的各个环节，如果周围的环境被新冠病毒污染，或者食品从业人员本身就是新冠病毒的感染者，都可能对食品造成污染。

李宁说，为了避免和预防这种污染，在疫情期间特别要强调食品从业人员一定要严格按照相关的规范和要求进行操作，一定要做好食品在生产加工销售环境和设施的卫生消毒，食品从业人员还要加强自我的健康监测，一旦出现发热、咳嗽、乏力等症状时，要立刻离岗就诊并报告，千万不能带病从业。

李宁介绍，近期，各地也都加强了食品等样品中新冠病毒的监测。截至7月7日，包括浙江、云南、河南、山东、宁夏等地上报的近6万份食品等样品中的新冠病毒核酸检测结果均为阴性。李宁表示，综合来看，食品被新冠病毒污染的几率是非常小。