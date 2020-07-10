多国科学家研究发现：多吃果蔬可预防糖尿病

7月9日，记者从西湖大学获悉，该校生命科学学院独立课题组负责人郑钜圣与八个欧洲国家的40多位营养学家经过5年团队合作，发现多摄入水果蔬菜有利于预防糖尿病(特指2型糖尿病)。

据悉，该文章于北京时间7月9日上午在《英国医学杂志》在线发表。该团队检测分析了来自10000多个新发糖尿病病例和13000多个健康对照的血液样本，从血液营养标记物的角度，推论出每天多摄入66g蔬菜水果，糖尿病患病风险会降低25%。

在英国剑桥大学临床医学院从事研究工作期间，郑钜圣就开展了关于水果蔬菜营养标记物与糖尿病预防的研究。2018年加入西湖大学后，他通过国际合作把这一项目进行了下去。

研究期间，他们追踪记录了英国、法国、德国、意大利、西班牙和丹麦等八个欧洲国家的10000多个糖尿病病例，并与13000多个健康人群进行对照。

实验过程中，他们记录下实验人群最初血液中包含维生素C、6种类胡萝卜素在内的7种营养素指标。据悉，摄入蔬菜水果越多，这7种指标在人体内的含量就越高。

通过定期测量和追踪，该团队发现体内营养标记物越高，患糖尿病的几率就越低，也预示着多摄入水果蔬菜，可有效降低糖尿病患病几率。

“量化到具体数值，也就是每天多摄入66g蔬菜水果，糖尿病患病风险就会降低25%。”郑钜圣说，此次研究参与人数样本多，实验时间长，且通过比较科学的方法验证结果，为公共卫生领域膳食指导提供了宝贵的建议和参考。

此外，该项研究结果强调，无论民众目前水果蔬菜的摄入量高或低，增加一定量的摄入都有助于后续的糖尿病预防。

尽管摄入水果蔬菜预防慢性病是一个常识，但大部分人却很难在日常生活中持久贯彻。

英国营养学会曾推荐每人每天最好摄入5份水果蔬菜，一份为80g左右。郑钜圣说，其实一天摄入这么多水果蔬菜一点也不难，一个苹果就可以算上一份，加上午晚饭一荤两素，很容易达标。

对于摄入水果蔬菜的种类，郑钜圣没有特别推荐，但关于烹饪方法，他提倡食用天然食物。

例如，水果直接吃，尽量不要榨汁或加工，因为榨汁过程中会损失很多营养物质，而且不知不觉会摄入过多糖分。蔬菜如果不适应生吃，可以蒸煮或者少油煎炒。

郑钜圣说，尽管此次研究对象仅局限于欧洲，但对于全球其他地区的膳食也具备同样的指导意义。结束这项长期追踪研究之后，他也将着手在亚洲，尤其是中国开展研究，对比是否可能存在差异。(童笑雨 张弛)