一男子被棕熊咬伤半边脸 青海医生16小时修复

青海省人民医院9日消息，四川籍一男子遭遇棕熊攻击，面部被棕熊咬伤，该院医生16小时后成功修复。

日前，四川省甘孜州的藏族男子工泽，在草原遭遇一只棕熊的攻击。工泽面部被棕熊咬伤，左半侧面部组织缺损，颌骨粉碎性骨折并外露，颈部大血管损伤，生命垂危。

事发后，工泽在当地简单包扎后，就近被送至青海省人民医院就诊。

青海省人民医院颌面外科主任刘世杰介绍，该院为患者进行颈部创伤探查，结扎破裂出血的颈内静脉，再行左侧面部严重污染的创面清创。清创后发现患者左侧面部软组织缺损(包括皮肤、皮下组织、面部肌肉)，颧骨颧弓及下颌骨粉碎性骨折并外露于创面，造成了修复上的巨大挑战。

对此，医务人员决定利用患者大腿股前外侧皮瓣进行游离移植，通过显微外科技术，将旋股外动脉降支与面动静脉吻合，系青海首例急诊股前外侧皮瓣游离移植。经过漫长的16个小时的奋战，患者股前外侧皮瓣长宽厚与面部缺损相近，而且吻合了血管，血运良好，抗感染能力强。

刘世杰说，术后一周后，工泽生命体征平稳，各项指标正常，面部游离移植的大腿皮瓣血运良好，手术修复效果较满意。(张添福 李鸿苗)