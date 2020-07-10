黑龙江“北药”种植面积260万亩 比去年增长44.4%

黑龙江省农业农村厅9日发布消息，近年，黑龙江省大力布局中药产业发展，致力于将“北药”打造成千亿产业，今年中药材种植面积260万亩，比上年增加80万亩，增长44.4%。

在发展“北药”产业上，黑龙江省有优势，该省因地处寒温带，昼夜温差大，光照充足，土质肥沃，具备生产优质中药材的自然优势；同时，黑龙江的中医药大学中药学科在中国排名第一、中医学科在中国排名第四。

今年，黑龙江省在原有的中医药产业基础上，大力布局中药产业发展。如今，黑龙江省中药材道地品种已形成产业规模，有100多种道地中药材，以刺五加、五味子、人参、西洋参、关防风、赤芍、火麻仁、板蓝根、鹿茸为重点的“龙九味”品牌已叫响国内外。

黑龙江省农业农村厅厅长王金会说：“黑龙江省刺五加年产量占中国市场份额80%以上，板蓝根占50%以上，已成为我国道地药材生产的重要基地。”今年，黑龙江省探索中药材产业发展模式，鼓励以“公司(合作社)+基地+农户”的方式，全力打造省级中药材基地生产示范县。像该省的黑河市今年将大力发展中药材初加工及中药提纯项目，打造中药材加工企业聚集区，一期工程已开工建设，投产后中药饮片年加工能力可达1000吨。(王妮娜)