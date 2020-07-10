热词：滚动 招聘　健康中国人　改善医疗服务　健康中国　健康有方　食品　酒业　茶业　人民优选　健康315
人民网>>人民健康网

黑龙江“北药”种植面积260万亩 比去年增长44.4%

2020年07月10日09:11 来源：中国新闻网

　　黑龙江省农业农村厅9日发布消息，近年，黑龙江省大力布局中药产业发展，致力于将“北药”打造成千亿产业，今年中药材种植面积260万亩，比上年增加80万亩，增长44.4%。

　　在发展“北药”产业上，黑龙江省有优势，该省因地处寒温带，昼夜温差大，光照充足，土质肥沃，具备生产优质中药材的自然优势；同时，黑龙江的中医药大学中药学科在中国排名第一、中医学科在中国排名第四。

　　今年，黑龙江省在原有的中医药产业基础上，大力布局中药产业发展。如今，黑龙江省中药材道地品种已形成产业规模，有100多种道地中药材，以刺五加、五味子、人参、西洋参、关防风、赤芍、火麻仁、板蓝根、鹿茸为重点的“龙九味”品牌已叫响国内外。

　　黑龙江省农业农村厅厅长王金会说：“黑龙江省刺五加年产量占中国市场份额80%以上，板蓝根占50%以上，已成为我国道地药材生产的重要基地。”今年，黑龙江省探索中药材产业发展模式，鼓励以“公司(合作社)+基地+农户”的方式，全力打造省级中药材基地生产示范县。像该省的黑河市今年将大力发展中药材初加工及中药提纯项目，打造中药材加工企业聚集区，一期工程已开工建设，投产后中药饮片年加工能力可达1000吨。(王妮娜)

(责编：许心怡、许晓华)


推荐阅读

《国家卫生健康委规划管理办法（试行）》印发   近期，国家卫生健康委印发了《国家卫生健康委规划管理办法（试行）》，国家卫生健康委规划发展与信息化司对有关要点进行了解读。 【详细】

高温来袭，如何做好健康防护？消夏饮食这样吃！   6月以来，北方“炙烤”，华北、黄淮等地高温不退。面对高温天气，我们应该如何做好健康防护呢？ 【详细】


相关新闻

精彩图集

健康管理中心

健康直通车

热门点击排行榜

迈向健康中国2030迈向健康中国2030
第九届全球健康促进大会第九届全球健康促进大会

联系我们

人民健康网微信

微信号：rmwjkpd

公众号：人民网健康

人民健康网微博

微博昵称：

人民网健康卫生频道

电话：010-65363613/14

邮箱：health@people.cn