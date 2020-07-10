锻炼健身要不要戴口罩？

新冠肺炎疫情期间，运动安全成为关注焦点。运动与口罩似乎成了一对新冤家，戴还是不戴，成了新话题。专家建议，戴口罩运动时，尽量选择动作结构简单的方式，不要进行长时间、中高强度的对抗性运动。

徐 骏 作 新华社发

新冠肺炎疫情期间，运动安全成为关注焦点。运动与口罩似乎成了一对新冤家，戴还是不戴，成了新话题。口罩是造成孩子锻炼猝死的元凶吗？该不该戴着口罩运动？戴口罩锻炼能否达到运动员高原训练的效果吗？戴口罩健身应该注意什么？本期请多位相关领域专家一一解答。

学生戴口罩运动猝死敲响安全警钟

戴口罩上体育课可能引发猝死，这并非危言耸听，最近就发生了两起学生戴N95口罩运动猝死事件。专家呼吁，学生切莫戴N95口罩上体育课。

中南大学湘雅医院呼吸内科教授唐勇军说，儿童心肺功能尚未发育完全，如果戴着N95口罩跑步，通气阻力太大，身体无法吸入足够空气，加上呼出的气体停留在口鼻形成的空间里，再反复吸入，会致体内二氧化碳浓度升高，加剧身体缺氧。

现代医学将猝死分为“心源性猝死”和“脑源性猝死”，前者因心脏骤停而导致短时间内死亡。其诱发因素较多，包括长期熬夜、剧烈运动、疲劳过度等，天气炎热也会增加风险。

云南省阜外心血管病医院心内科主任医师郭涛说，此前发生的学生戴N95口罩运动猝死，虽尚未公布确切原因，但可能学生本身有心血管基础疾病，一旦突然进行高强度运动，机体出现心律失常，再加上戴着口罩，身体持续的缺氧状态或成为猝死诱因。

此外，未成年群体是哮喘高发人群，部分儿童会对口罩材料过敏，导致急性哮喘发作，这也可能是运动猝死原因。

成年人剧烈运动最好也不戴

大家都有体验，当剧烈运动时，我们会张大嘴呼吸，以摄入更多氧气，但戴上口罩后，显然无法满足身体这一直观反应。

云南省第一人民医院呼吸与危重症医学科副主任袁兵解释了人在剧烈运动时，通气功能发生的变化：呼吸加深加快，肺通气量增加，从安静时每分钟6—8升增加到80—150升，呼吸频率从每分钟12—18次增加到40—60次。

“不建议普通人戴口罩剧烈运动，长此以往，非但达不到健身目的，还会加重心肺功能负担。”唐勇军说。

疫情期间，一部分跑步者会选择戴上口罩锻炼，认为“戴口罩运动能提升心肺功能，达到类似高原训练的效果”。专家对这一说法予以了回应。

袁兵说，运动员在相对缺氧的高海拔环境中运动，能增加血红细胞携氧能力，提高心肺功能。而戴上口罩锻炼，人为造成缺氧，从某种角度看类似高原训练，但不同的是，专业队伍有科学体系支撑，他们能把握和预判运动员训练的缺氧程度、不同运动条件下的身体机能反应。

普通人戴口罩模拟高原训练则有很多不确定性，如口罩类型、口罩密闭性及运动强度，若盲目选择戴口罩进行剧烈运动，可能导致身体过度缺氧，轻则胸闷、头晕，重则晕厥。

科学运动与正确防护

目前，全国各地的体育场馆、健身房等正逐步开放，各方均将安全置于首位。哪些运动不宜戴口罩，哪些可以戴口罩？相关专家给出了以下建议：

疫情期间，在家运动可不戴口罩，适宜采用连续跳绳、走楼梯、半蹲跳等方式，强度适中，微微出汗即可；老年人群体应以舒缓稳定的练习为主，可采用腹式呼吸、太极拳、轮流举臂等方式。

学生复课后，建议尽可能以户外运动为主，在保持2米安全距离的基础上，可不戴口罩进行体育活动。如果是室内运动，场地、器材、教具等需按要求进行消毒。戴口罩运动时，尽量选择动作结构简单的方式，不要进行长时间、中高强度的对抗性运动。

成年人不论室内或室外，若进行跑跳较多的剧烈运动项目，不要戴口罩，因为这些运动需全身肌群参与，身体需氧量大，戴口罩易缺氧。若是低强度运动，如健步走、瑜伽、太极拳等，如果担心安全问题，可戴口罩进行。

专家特别建议，跑步爱好者应尽量选择相对人少、通风良好的地方，与他人保持2米距离，不要扎堆跑步，可选择错峰或在相对人少的清晨跑步。

“疫情期间，安全第一，现在还不是完全摘口罩的时候。大家锻炼要做到因地制宜，因人而异，讲求科学。”郭涛说。

（新华社记者 岳冉冉 帅 才）

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参与体育运动 要做好防护

北京市疾病预防控制中心副主任刘晓峰近日在北京市新型冠状病毒肺炎疫情防控工作新闻发布会上表示，适当的体育运动有利于身心健康，增强身体素质，但同时建议，市民在出入体育健身场地时一定要做好防护。

刘晓峰建议，市民如乘坐地铁、公交车前往体育运动场所时，应遵循交通管理部门的防控管理要求，特别是乘坐地铁、公交车时要佩戴口罩。同时，市民前往体育场地应遵守相关部门规定，使用“健康宝”等方式进行状态验证后进入体育场地。

刘晓峰表示，开放的体育健身场地，应以田径和乒乓球、羽毛球、网球等隔网运动为主，暂不宜组织足球、排球、篮球等团体性身体对抗类的体育运动项目；使用或接触公共体育器材后应保持手部卫生，清洗之前不要用手碰触口、鼻、眼睛；运动休息间歇时避免扎堆聊天，应保持安全社交距离，遇有人多场景时，应佩戴口罩；活动结束或回家后要及时洗澡，更换衣服，保持手部卫生。刘晓峰表示，户外运动原则上不用戴口罩，但应避免与他人近距离接触。