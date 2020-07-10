吃草上瘾是种什么体验

如果不是因为减肥，我可能这辈子都不会吃苦苣这种植物。

半个月前，当体重突破90公斤时，再一次下决心减肥。这是一个知易行难的选择。所谓知易，就是肥胖对健康的伤害是尽人皆知的，如何减肥也是尽人皆知的——管住嘴、迈开腿。

所谓行难，就是坚持管住嘴，坚持迈开腿，是难以保持下去的。回想自己之前数次减肥失败的经历，要么是抵御不住美食的诱惑，要么是抗拒不了宅家的舒适。

那天看一个健身达人的分享，他说，总有人问他是怎么坚持常年健身的，他说，很简单，就是上瘾了，一天不举铁就浑身不舒服。很有道理，笔者爱看书，属于看书上瘾。有人爱钓鱼，有人爱唱歌，都得上瘾，才能坚持，才能形成生活习惯。

以前，笔者爱吃肉和面食，现在顿顿吃草：早餐一盆生菜，午饭一盘苦瓜，晚饭一碟苦苣。刚开始吃的那几天，真是叫苦不迭。苦瓜一入口就想吐，苦苣嚼半天咽不下去，只能靠着心中默念“嚼得菜根，百事可做”的古训，才能强行吃下。

忘了谁说的，把一件事坚持干上两星期，就能形成习惯。比如今年年初，为防止传染大家都戴口罩，刚开始不习惯，戴上一阵子后也就习以为常了，到如今出门都会下意识地看看口罩带没带在身上。

我相信吃草这件事也是如此。虽然苦苣苦涩的味道、粗粝的口感一直没有变，但是自己的肠胃似乎慢慢习惯上它了。吞咽逐渐变得容易，不用再浇上沙拉汁了，吃顿饭也不用像卧薪尝胆那般悲壮了。更奇特的是，两个星期下来，体重减了之后，打算下馆子吃火锅庆祝一下。锅开后惊喜地发现，仅吃了几口肉就饱了，而且肉的味道似乎不如之前那么美味了，对肉的执念仿佛消失了。

这背后有啥科学道理，咱不知道，不过这个结果是让人满意的，现在每顿饭都得配上一把生菜啥的，用妻子的话说就是，吃草上瘾了。

回顾上瘾过程可以发现，改变生活方式是可行的，并非难如登天。现代社会的疾病，主要是生活方式病，比如肥胖、高血压、冠心病等心血管疾病，脑中风等脑血管疾病，糖尿病和一部分恶性肿瘤。

这些疾病都是现代医学难以治愈的，而且治疗成本特别高。真正是花了大钱还不容易治好。而改变生活方式的成本主要体现在观念上，并不高，甚至还更低。去超市买一大兜子菜，能吃上两天，才30多块。所以，追求健康，就从吃草开始吧。