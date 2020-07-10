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全民健身在新时期出现新变化，健身方式增多，健身人群增加，健身意识增强。体育行业的管理者和从业者要抓住新趋势，通过精准施策、精细运营，创造更加给力的环境、更有活力的市场，推动体育更深融入更多人的健康生活。

海风轻拂，天朗气清。日前，山东日照一条全长28公里的阳光海岸绿道正式启用，吸引不少市民前来“打卡”，人们相约在此健步、骑行，阳光海岸，又有了健康地标。

新冠肺炎疫情防控期间，人们强身健体的意识不断增强，新跑友、新骑友、新球友……健身人群增量显著。为了让全民健身的增量不会成为“昙花一现”的热闹，各地管理者、从业者各显神通，精准施策、精细运营，创造更加给力的环境、更有活力的市场，推动体育更深融入更多人的健康生活。

激活体育消费

“复工第二个月，我们的客流量已经基本恢复到疫情前的水平。”山东日照翊凡体育健身俱乐部负责人孙琳长舒一口气，“公司能否回到正轨，大家一开始心里都没底。”

孙琳经营的健身俱乐部位于日照市中心，已经有些年头。今年4月，她积极响应日照市体育局发起的“2020日照体育健康消费季”惠民行动，开始发放健身消费券。截至目前，使用消费券的健身者有80%为新客户。“健身券吸引大家走入健身房。对健身体验认可后，不少客户就留了下来。”孙琳表示。

近来，日照市体育局联合全市47个体育场馆和社会体育俱乐部，通过新媒体平台向市民发放体育惠民消费券。日照市体育局还与商业平台合作，发放全省体育惠民消费电子券，全市有28家企业的32家门店参与本次消费券发放活动。

“通过‘政府补贴一点，企业让利一点，平台支持一点’的运作模式，体育消费券拉动消费作用明显，激发了体育市场活力。未来，发放体育消费券将会‘常态化’。”日照市体育局体育经济科科长隽桂勋介绍。

越来越多的地区通过发放体育消费券激发居民健身热情，提升群众体育消费意识。隽桂勋认为，体育消费券在降低居民健身成本的同时，也在一定程度上扩大了健身人群。但针对不同人群和企业，还需精准施策。

培养运动习惯

41岁的武汉市民陈战林近期开始恢复跑步，每天跑上几公里，感觉精神头儿更好了。“健康生活，肯定要从运动这个方向着手。”陈战林说。

近日，陈战林参加了腾讯体育发起的“全民夜跑、点亮江城”活动，该活动旨在呼吁武汉市民以夜跑的方式助力武汉经济发展。腾讯平台与内容事业群媒体市场部总经理洪成表示：“体育是一种积极健康的生活方式，可以与城市发展很多领域深度融合，创造多元价值。”

中央财经大学体育经济研究中心主任王裕雄认为，未来，居民参与体育的行为将发生长期持续性改变，尤其是全民健身市场会快速壮大。

一季度，国内一家生产智能手表的科技企业营收同比增速超过30%，因为该公司生产的智能手表具备运动监测功能，受到用户青睐。相关研究机构发现，近段时间，一些智能手表厂商在产品设计和营销中突出了与健康相关的功能，同时引导消费者养成健身习惯，颇受欢迎。

王裕雄表示，新冠肺炎疫情防控期间，体育产业发展遇到一些挑战，但更要看到机遇。“比如，一些门槛较低的赛事和活动将受到‘入门级’健身人群的欢迎，这些赛事和活动的开展又将对增加群众健身黏性起到推动作用。”

推动全民健身

近日，福建厦门一场名为“动起来！体育局长带你去打卡”的直播活动受到关注。市民跟随厦门市体育局局长阮敦梁和3位副局长的脚步，“云打卡”厦门当地4处健身胜地。本次直播线上平台累计观看人次达到71.63万。

“我们希望发出一种倡议，号召市民科学运动，提升免疫力。同时，通过介绍厦门有代表性的体育场所，鼓励市民走出家门，投身运动。”厦门市体育局副局长杜新飞说，目前，全市大大小小的运动场地有1.2万个，并且开放了50个校园体育场地供市民运动健身。

今年2月，厦门市体育局在全市推广“居家健身18招”，2月底又召开了“居家健身运动会”，参与人次达到1.2万左右，“市民身体和心理都得到很好的锻炼”。进入4月，厦门市体育局逐渐放开赛事，规模由小到大。到了5月，大部分本地赛事基本有序放开。按照疫情防控要求，赛事规模有所降低，“有的打算办1000人的赛事，就化整为零，分散到不同的社区健身场地上进行。”杜新飞说，“我们即将举行全民健身运动会，会一直持续到11月。”

为群众提供方便、充足的健身场地，是推动全民健身“落地生根”的关键一环。近日，上海一处“古董泳池”焕发新生，为满足周边老年居民的需求，虹口区体育局决定对游泳池进行改造，将其打造成集运动健身、功能康复、社交娱乐于一体的老年人活动场所。附近许多居民称赞这座游泳池“复古又时髦”。

对于今后的全民健身工作，杜新飞认为，“一个关键是要‘变’，政府的工作思路一定要变，积极应对大环境的变化。另一个关键是‘不变’，把老百姓的健康作为工作的出发点和落脚点不能变。”

《 人民日报 》（ 2020年07月10日 14 版）