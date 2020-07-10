千方百计保护农民的种粮积极性

政策的“底”托得牢，市场之“手”用得好，才能让农民种出放心粮、卖上舒心粮。只有保护好农民种粮积极性，稳定他们的种粮收益，才能把14亿人的饭碗牢牢端在自己手中

面积稳定，单产提升，今年夏粮再获丰收。日前，随着小麦、油菜籽陆续上市，夏粮收购正式启幕。夏粮收购进展如何，不仅关系着丰收的粮食能否颗粒归仓，更关系着好收成能否真正变成种粮农民的好收入。让人欣慰的是，近来在河南、山东、安徽等小麦主产区，售粮农民“粮出手，钱到手”，卖上满意粮、舒心粮。

农民种得安心，源于政策的“底”托得牢。今年夏粮丰收，既战胜了局部干旱、冻害等自然灾害的考验，也经受住了新冠肺炎疫情的冲击。为打赢夏粮生产这关键一仗，从中央到地方，一系列超常规政策措施接连出台，指导粮食生产，确保不误农时，为粮食生产奠定了坚实的丰收基础。与此同时，继续在主产区实行最低收购价政策，并将价格稳定在上年水平，既发挥了政策的托底作用，牢牢守住了“种粮卖得出”的底线，也有助于对收购市场形成利好支撑，保障种粮农民收益。

农民卖粮舒心，源于市场之“手”用得好。今年的夏粮生产，不仅数量增加，质量也在提升。一个重要指标就是专用麦比例高，全国优质强筋弱筋小麦面积占比35.8%，比上年提高2.8个百分点。从目前收购市场情况看，每斤优质小麦要比普通品种高出0.1元左右。这背后，正是粮食收储制度改革持续推进，市场机制作用得到更好发挥。如今，多元化市场主体入市收购，既让丰收粮有了更加多样化的销售渠道，也让优质粮食品种销路更好、价格更高，优粮优价成为种粮农民增收的“金钥匙”。

总结夏粮生产十七连丰的经验，重要的一条就是充分调动了农民种粮积极性。保障粮食安全，离不开优势品种、优秀技术、优质设施的研发和应用。但如果离开了农民的辛勤耕耘，再好的粮食品种、再高效的生产技术，也难以发挥其效用。因此，全国2亿多农户构成了我国粮食安全的坚强基石，保护好农民的种粮积极性，让他们种粮有收益、生产有奔头，才能继续稳住我国粮食生产的好形势，将14亿人的饭碗牢牢端在自己手中。

保护农民的种粮积极性，说到底就是稳住他们的种粮收益，把各项强农惠农富农政策落到实处。不仅要解决农民在粮食生产和销售中遇到的难题，也要继续深化农业供给侧结构性改革，通过优化供给体系，让种粮农民真正享受到“好粮卖好价、丰产又增收”的实惠，通过拓展粮食产加销增值空间，让他们分享更多增值收益。

手中有粮，心中不慌，在任何时候都是真理。让丰收的农民获得真金白银的回报，稳住他们的生产预期，我们就能够迎来一个又一个的丰收季。

《 人民日报 》（ 2020年07月10日 18 版）