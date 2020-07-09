暑假将至，别让“意外”伤了孩子

小学生在练习人工心肺复苏术。 本报记者 侯赛 摄

海口市120急救志愿者服务团队为学生培训急救技能。（受访者供图）

■ 本报记者 马珂

高温天气加上暑期将至，儿童意外伤害事故频发。近日，复旦大学附属儿科医院海南分院（海南省妇女儿童医学中心）5天内连续收治了两名溺水儿童。“意外伤害是威胁孩子健康成长的第一杀手。”复旦儿科海南分院呼吸科主任陈金妮感慨：“大部分儿童意外伤害是可以避免的，我们却往往忽略了伤害预防。”

世界卫生组织报告，意外伤害是世界0~14 岁儿童死亡的首位原因，每年有90万左右儿童因此死亡，占儿童死亡率的20%以上，同时也是儿童致残的主要原因。

近日，复旦儿科第三届“儿童无伤害日”倡导公益行动在上海举行。本届活动中，复旦儿科海南分院加入“儿童无伤害公益联盟”，同步举办了海南省首届“儿童无伤害日”倡导公益行动。

活动中，复旦儿科公布了一组数据：在我国，每年有超过5.4万名儿童死于意外伤害，平均每天148名儿童，其中7~8月发生意外伤害事故较多。每年暑期是各类儿童意外事件高发期，仅2017~2018两年间，因意外伤害而到复旦儿科就诊的患儿已有4.5万人，其中急诊重症667人。

据统计，溺水在我国儿童意外伤害中致死原因排第一位。除溺水外，交通事故、中毒、跌落伤、烧伤等其他意外伤害也严重威胁儿童健康。

承担全省意外伤害监控工作的海南省妇女儿童医学中心统计，2019年，我省5岁以下儿童死亡原因中意外伤害占11.79%，其中溺水、交通事故占全部意外伤害的48.09%；1~4岁儿童死亡中，意外伤害排在第一位，占30.19%，其中溺水、交通事故占68.73%。

据了解，多年来我省积极开展儿童意外伤害预防工作，逐步形成了一个监测对象明确、工作重点突出、监测人员素质良好、专业人员相对稳定的5岁以下儿童意外伤害死亡监测网络。

在多方努力下，海南省儿童意外伤害死亡率不断降低，2019年全省5岁以下儿童死亡率为6.19‰，较2010年下降了83.32%(2010年为37.11‰)。

尽管意外伤害死亡率降低了，仍有不少儿童承受着意外伤害造成的不良后果。海南省妇女儿童医学中心多位儿科专家在暑假来临之际，通过海南日报健康周刊提醒各位家长：避免让“意外”伤害到孩子！