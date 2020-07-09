北京社区防控监督片刻不放松

记者日前从市纪委监委获悉，新发地批发市场聚集性疫情发生后，全市各级纪检监察机关全力以赴、分秒必争，紧盯重点部位和关键节点加强监督检查，在疫情上升期有效阻断了病毒传播扩散，迅速扭转了被动局面。

全市各级纪检监察机关直插社区（村）一线，紧盯各区、街乡和主管部门主体责任，督促继续加强社区（村）的封闭式管理，恢复所有小区卡口设置，出入口严格执行测温、查证等各项防控措施，坚决查处形式主义、官僚主义问题，严肃问责不作为、慢作为、乱作为等行为。

“社区防控工作已进入战时状态，要坚决杜绝病毒在社区再次传播。”市纪委监委驻市委组织部纪检监察组相关负责人表示，该组主动贴近社区防控“第一防线”，协助督促市社区防控组落实各项防控举措，“嵌入式”开展疫情防控专项监督。全市7120个社区（村）、近10万名社区（村）工作者全面开展“敲门行动”，通过张贴公告、上门询问、电话微信联系等多种方式，排查5月30日以来曾去过新发地农产品批发市场的人员超20万人。

丰台区4500余名下沉干部返岗社区参加防控，确保24小时专人值守。同时，丰台区全力做好新发地周边11个封闭小区服务保障，分别成立物资保障、快递投放、消杀清运、问医送药等7个抗疫保障小分队，针对居民不同需求，提供迅速及时的精细化服务。

在战疫胶着的紧要关头，更要尽一切努力将疫情防控关口往前移。6月14日晚，海淀区紧急启动对发生确诊病例的玉泉东市场周边永定路、万寿路2个街道、10个社区的封闭管控，区纪委监委机关155名党员干部恢复下沉社区值守，抽调7名优秀青年干部组成突击队，驰援重点区域，协助开展封闭管控。同时，该区纪委监委要求社区纪检委员对社区值守情况进行监督，督促党员干部到岗履职。

非常之战，关键时刻看担当。西城区各街道纪工委监察组和社区监督组充分发挥近距离监督优势，织密疫情防控“监督网”。广外街道纪工委监察组紧盯天陶红莲菜市场周边7个社区，对社区“敲门行动”开展情况进行监督检查。金融街街道纪工委监察组紧盯社区值守、卡口管理及居民需求等情况，靶向督查。月坛街道纪工委监察组主动延伸监督触角，围绕确诊人员活动轨迹地点，跟进监督流调开展情况。

市纪委监委有关负责人表示，社区是疫情防控的最前线，也是最有效的防线，这是战疫半年来得出的宝贵经验，疫情防控一天未取得胜利，监督工作一天容不得有丝毫松懈。全市各级纪检监察机关要继续加强对社区防控的监督，督促严格落实测温、查证、验码、登记等措施要求，坚决遏制疫情蔓延扩散。（记者 宋佳音 通讯员 王超）