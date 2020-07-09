病毒猎手：24小时不停歇加快检测

焦洋正在进行样本检测。 朝阳疾控中心供图

本报记者 朱松梅 通讯员 刘明然

凌晨两点，千家万户沉沉入睡，80后姑娘焦洋却刚刚接过同事的接力棒，开始她的战斗——在数不清的核酸检测样本中捕猎新冠病毒。

办公室里灯火通明，这里是朝阳区疾控中心的核酸检测负压实验室。疫情发生以来，这里的灯几乎从未熄灭，24名检测员“三班倒”，24小时不停歇加快检测，与新冠病毒赛跑。

“样本到了！”门外传来响亮的喊声，焦洋也正式进入了战斗状态。一只银色标本箱裹得严严实实，从传递窗递了过来。箱子里层层放着密封罐、采样管、咽拭子样本，它们来自朝阳辖区的医院和隔离点。最多时，一天就有超2000件样本送来检测。

配好试剂后，焦洋走进标本处理区域，这里是核酸提取的关键环节，也是最危险的时刻。“从疑似患者鼻咽部采集到的上皮细胞，有可能含有新冠病毒。打开样本盖子的一瞬间，也可能产生气溶胶。”焦洋说，气溶胶是比飞沫更微小的粒子，借助空气传播。虽然佩戴着N95口罩、身穿专业防护服、戴了两层手套，防护到位、技术过硬的焦洋如今仍然万分谨慎。

咽拭子样本经过病毒灭活、核酸提取之后，再与扩增检测试剂混合、用PCR仪扩增并检测。疫情发生数月以来，这样的步骤焦洋日复一日重复了上千次。

层层的防护、负压的状态、高度集中的精神、长时间高强度的工作……汗水不断流下来，模糊了视线。防护服下的检测员没有办法擦汗，只能稍微停顿一下，集中精力让眼睛变得清晰一点儿。

咽拭子样本一般6小时可完成检测。这意味着每一拨儿检测人员，都要不间断在负压实验室里工作4至6个小时，双臂常常因长时间悬空而麻木、酸痛。

天悄悄亮了，熬了一个大夜班的焦洋也终于从实验室走出来，可以稍微歇一歇了。

“在实验室里不觉得累，满脑子都是要快一点儿、再快一点儿，和病毒赛跑、抢时间。只有走出实验室，脱掉身上的防护服，疲惫感才一下全涌上来。”焦洋说。在办公室稍作休息后，新一批的样本又到达了，她立刻赶往实验室，开始新一轮的战斗……