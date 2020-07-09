免疫力为何如此重要？看看张文宏怎么说

现在新冠肺炎疫情趋于好转，很多地方已经陆续复工复产。有人说，在研发出有效疫苗和药物前，免疫力是预防和治疗新冠肺炎的唯一“武器”。在公共卫生事件面前，免疫力为何如此重要？

新发传染病通常有一个特点，即身体没有针对性的抗体。在这种情况下，英国有人提出了“群体免疫”策略。群体免疫是指某个人群集体对传染病的抵抗力，但前提是此类人群先感染上病毒，这种做法的代价太高。

人体免疫可分为非特异性免疫和特异性免疫。非特异性免疫又称先天免疫或固有免疫，是指机体先天具有的正常的生理防御功能，对各种不同的病原微生物和异物的入侵都能作出相应的免疫应答。它和特异性免疫一样都是人类在漫长进化过程中获得的一种遗传特性。简而言之，就是没患病产生的免疫。

特异性免疫又称获得性免疫或适应性免疫，是人体经后天感染（病愈或无症状的感染）或人工预防接种（菌苗、疫苗、类毒素、免疫球蛋白等）而使机体获得的抵抗感染能力。一般是在微生物等抗原物质刺激后才形成的（免疫球蛋白、免疫淋巴细胞），并能与该抗原起特异性反应。简而言之，就是患病后产生的免疫。

当抗原物质入侵机体以后，首先发挥作用的是非特异性免疫，而后产生特异性免疫。人体内免疫系统有很多的“哨兵”，当病毒入侵后，免疫系统首先对病毒进行攻击、吞噬和识别，然后把识别信息通过细胞发送给后方“工厂”，最后由“工厂”产生大量抗体和攻击性T细胞，接着融合并消灭病毒。对于特别小的病原体，抗体特别重要。对于那些抗体不能完全“剿灭”的病毒，T细胞就会特异性的对病毒进行攻击。

春节期间，张文宏提出让民众居家不出门把“病毒闷死”的倡议，主要有两个原因：第一是为了切断传染链条；第二是为了让感染的患者在医院里能够产生特异性抗体，这个抗体在四周能够达到高峰，如果患者病情没有恶化，那基本就可以慢慢康复了。

关于如何提高心理免疫力，医学上有一个“社会—心理—躯体”模式，指的是社会上很多因素会影响心理变化，从而刺激身体产生相应的激素。人类在进化过程中，适量的身体和心理刺激对于提升免疫力是有利的，但是极大的压力会对身体造成恶劣影响，比如迅速生长的白发。对于这种情况，找朋友聊天、提高自己心理承受能力、换一个环境、间接性身体锻炼、读读古代哲学书籍都能够缓解。

免疫力就是自己最好的医生。保证营养丰富的饮食、积极的心理状态、适当的身体锻炼，就能提升免疫力。

受访专家：复旦大学附属华山医院感染科主任张文宏