不是饱和脂肪！高胆固醇人群应少吃碳水化合物

科技日报华盛顿7月6日电 （记者刘海英）数十年来，许多健康专家建议，高胆固醇人群应减少饱和脂肪的摄入，以降低患心脏病的风险。但最新发表在《BMJ循证医学》杂志上的一项研究却认为，这一建议缺乏证据支持，高胆固醇人群需要减少的是碳水化合物的摄入，而不是饱和脂肪。

家族性高胆固醇血症是一种遗传疾病，患病者的胆固醇水平要比普通人高出2—4倍。包括美国心脏协会在内的许多卫生组织都建议，患上这种病的人应减少饱和脂肪的摄入，少吃肉、蛋、奶酪等动物性来源食物，以降低心脏病风险。但此次，由美、英、法等国研究人员组成的国际专家小组在对这一饮食建议进行审查评估后提出了异议，认为其缺乏科学证据支持。

专家小组称，低饱和脂肪饮食建议的基础是“饮食心脏假说”，该假说认为，食用富含饱和脂肪的食物会增加血清胆固醇水平，从而增加患心脏病的风险。但他们的研究表明，有关家族性高胆固醇血症患者应采用低饱和脂肪饮食的建议，并无科学证据支持；而低碳水化合物饮食可以显著改善心血管，对那些心脏病高风险人群，如肥胖、高血压和糖尿病患者更有效。

专家小组指出，新研究表明，更有益心脏健康的饮食是低糖饮食而不是低饱和脂肪饮食。研究人员称，他们的结论也得到了最近发表在《美国心脏病学会杂志》上的另一项研究的支持，该研究认为，心脏病高风险人群应该少吃面包、土豆、甜食等会增加血糖的食物，而不是富含饱和脂肪的动物性食品。