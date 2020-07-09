抠手、啃指甲停不下来……小动作背后隐藏的是负面情绪

日常生活中，我们常常看见有人不自觉地抠手、啃指甲。很多人表示，虽然知道这种习惯很不好，但就是控制不住自己，即使把手抠出血还是停不下来。为什么会出现这种情况？抠手是不是一种病呢？

负面情绪的外在表现

很多网友分享说，从小就形成了用抠手来缓解焦虑的习惯，一直持续到成年；当感到焦虑时，往往会下意识地抠手，越焦虑抠手越频繁。回想我们小时候，做错事被大人批评了，内心非常焦虑和不安，这时，是不是会忍不住抠手呢？抠手作为焦虑情绪的一种表达方式，能够让人发泄内心压抑的不安，起到自我安抚的作用。

当发现抠手可以缓解焦虑后，每当感到焦虑时，有些人就忍不住用抠手来缓解焦虑。这种越焦虑越抠手的现象，心理学上有个理论很好地解释了该现象。这个理论叫“操作性条件反射”，由美国著名心理学家、哈佛大学心理学系终身教授斯金纳提出。

关于“操作性条件反射”，斯金纳做了一个小鼠实验。实验中，小鼠被关在一个箱子里。箱子里有个压杆，碰到这个压杆，就会有食物掉下来。一开始，小鼠在箱子里随意摸索，直到一次偶然的操作，碰到压杆，获得食物。多次之后，小鼠就习得了这个规律：想要食物就去按压杆。用抠手来缓解焦虑也是这个道理，偶然的一次机会发现抠手可以缓解焦虑，多次之后，建立起操作性条件反射。之后一旦焦虑就不自觉抠手，时间久了，便成为一种下意识的习惯。

通过攻击自己获得愉悦

有人说，看到抠手出血，有一种莫名的愉快感。他们不停地抠手，抠出血，享受出血的快感。啃指甲啃出血也是这个道理。听起来有点难以理解，为什么会有人这样呢？其实这是一种带有自虐倾向的行为，通常是为了发泄压抑的负面情绪，比如愤怒、空虚、憎恨、抑郁等。

有个网友发帖称，当感到愤怒，无法找到宣泄的出口时，就会一直抠手，把手抠出血之后，内心就舒服了。这种情况，通常发生在习惯压抑愤怒的人群身上。在他们童年的成长过程中，有愤怒时家长不允许表达，使得情绪找不到合适的宣泄出口。由于愤怒无法对外宣泄，他们就把愤怒转向自己，通过攻击自己获得快乐体验。

有的人则表示，当内心感到虚无麻木时，就不自觉抠手，直到抠出血获得疼痛感，才能感受到自己鲜活的生命，感受到自己还活着。还有的人表示，由于自我厌恶自我憎恨，比如觉得自己的手不好看，通过把手抠得惨不忍睹来自我惩罚，从而释放了这些负面情绪，内心获得愉悦。

如果抠手的行为演变成强迫症，比如每天花好几个小时来抠手，手部损害严重，因无法控制自己感到很痛苦，且没法正常地学习和工作，这种情况下则需要就医，寻求专业的药物或心理治疗。还有一种情况，就是内心非常痛苦，用抠手来自我虐待，并已严重影响生活，同样建议寻求心理援助。

不影响身心健康不算疾病

如果抠手能够缓解焦虑，释放负面情绪，不带来身心困扰，不影响正常的生活，就不算病态行为。因为人在焦虑或有负面情绪时，通常都会做一些事情来缓解。有人抠手，有人抖腿，有人啃指甲，有人刷手机，有人买买买，每个人有自己释放负面情绪的方式。

抠手是一个外显的结果，起因则是内在的负面情绪。要改善抠手行为，不仅要调整行为，更要调整情绪。

首先我们先要察觉一下，什么情况下会抠手？是不是最近压力较大感到焦虑，还是有什么负面情绪？当有不良情绪冒出，可以通过运动、听音乐、跟朋友倾诉等有益的方式去调节情绪，当负面情绪得到缓解，抠手的频率也会降低。

其次多吃水果蔬菜，补充维生素，减少指间倒刺的产生；勤剪指甲、带上指套，阻断抠手行为也可以抑制抠手的行为。

此外，冥想被证明是缓解负面情绪行之有效的方法。当忍不住抠手时，让自己暂停下来，深呼吸，将注意力集中到胸口，保持专注地呼吸，任情绪和思绪自然浮起消失。每天坚持至少10分钟的冥想，一段时间后，负面情绪将得到改善，抠手的习惯将得以消减。

（作者系国家二级心理咨询师）