“志不求易者成，事不避难者进。”7月7日，习近平总书记给中国石油大学（北京）克拉玛依校区毕业生回信，肯定他们到边疆基层工作的选择，并寄语广大高校毕业生志存高远、脚踏实地，不畏艰难险阻，勇担时代使命，把个人的理想追求融入党和国家事业之中，为党、为祖国、为人民多作贡献。

不经风雨，不成大树；不受百炼，难以成钢。困难挑战往往是人生的“磨刀石”。困难越大，战胜困难后取得的成绩就越大；挑战越多，克服挑战后练就的本领就越强。边远地区条件艰苦，但脚踏实地、扎根基层，就能积累起受用一生的宝贵财富；脱贫攻坚任务艰巨，但想方设法发展产业、挨家挨户做好工作，就能带领更多群众过上好日子。不畏难、不服输，磨练真本领、挑起重担子，我们就能在危机中育新机、于变局中开新局。

青年向上，国家向前。这段时间以来，从2020珠峰高程测量登山队成功登顶，到北斗系统完成全球组网部署……每一件大事背后，都有着年轻人的奋斗身影，都彰显着年轻人的青春力量。始终保持艰苦奋斗的前进姿态，把小我融入大我，勇立潮头、奋勇搏击，就一定能在祖国最需要的地方奏响新时代的青春之歌。

《 人民日报 》（ 2020年07月09日 01 版）