白衣执甲，绽放青春芳华

【人物】两次支援抗疫的“90后”男护士柳峰

【故事】柳峰是北京大学肿瘤医院的一名男护士，也是父亲柳忠青眼中常常“报喜不报忧”的“90后”大男孩。今年春天，柳峰受命支援北京地坛医院，参与新冠肺炎患者的救治工作。前不久，刚恢复上班一周的柳峰再次奔赴北京地坛医院的抗疫一线。柳峰两次都没有告知父母自己的行程，却每次都会被细心的父亲发现。“60后”父亲选择在朋友圈里写诗，记录对儿子的牵挂、表达对抗疫的信心。

【点评】

疫情当前，为了让家人少担心，柳峰“瞒着”父母奔赴一线，默默扛起作为医务人员的责任。

没有从天而降的英雄，只有挺身而出的凡人。柳峰的背后，是心怀牵挂、默默支持的家人。父亲柳忠青表示，看着儿子走进病房，自己的心情十分复杂，既充满骄傲，又不乏担忧。今年的护士节当天，父亲写下“鞭敲金镫响，高奏凯歌还”的诗句为他庆功。当儿子再上战场，柳忠青又写下“抗疫归来刚消停，又闻鼓响号角声”，记录下疫情防控中这段特殊的亲情与温情。

在父母心中，孩子始终是割舍不下的牵挂。而对“90后”“00后”而言，他们早已独立长大，“学着前辈的样子和死神抢人”。不论是为节约防护服，上班时不喝水的湖北医生叶黎文，还是新婚燕尔便一头钻进寒风里防控疫情的辽宁社区工作者邢展，从当代年轻人身上，我们看到了“国家兴亡，匹夫有责”的无悔担当。从脸上压出血印，却在接受采访时强调“不要播我的名字，妈妈看了会担心”的24岁军医护士，到想哭却不能哭，因为“哭了护目镜会起雾”的湖南护士王柳，我们感受到了将热血青春书写在大地上的赤子之心。“不畏艰险、冲锋在前、真情奉献”，他们展现的，正是当代中国青年的责任与风采。

习近平总书记在给北京大学援鄂医疗队全体“90后”党员回信中指出，“不畏艰险、冲锋在前、舍生忘死，彰显了青春的蓬勃力量，交出了合格答卷。”不仅在抗疫战场上，而且在脱贫攻坚一线、在创新创业风口、在科技攻关前沿……广大“90后”“00后”用行动证明，新时代的中国青年是好样的，堪当大任。我们相信，青年一代在为人民服务中茁壮成长、在艰苦奋斗中砥砺意志品质、在实践中增长工作本领，一定能绽放出更加绚丽的青春之花。

《 人民日报 》（ 2020年07月09日 05 版）