“你健身、我补贴” 天津发放健身消费补贴

新华社讯 （记者张泽伟）总额度为100万元的天津惠民健身消费补贴近日开始正式发放。凡是在指定商户健身且使用绑定了工行卡的支付宝支付的天津市民，都可以享受相应补贴。

该补贴活动由天津市体育局与中国工商银行天津市分行联合推出，旨在促进全民健身、助力体育行业复工复产。天津市体育局局长李克敏在当天的活动启动仪式上说，希望惠民健身消费补贴活动能进一步鼓励市民参与到全民健身中去，带动体育消费，激活体育市场。

中国工商银行天津市分行行长蒋伟介绍，天津市民只需使用绑定了工行卡的支付宝客户端在签约商户进行消费，就可以享受满30元减10元、满50元减20元的满额立减补贴。活动期间，每日名额450个，先到先得。首期100万元额度的补贴活动在8月31日结束后，工行将视情况继续推出一定额度的健身消费补贴活动。

目前，参与消费补贴活动的有66家健身服务商户。天津市体育局和工行还将持续征集上线优质的签约服务商户，为市民提供更多的选择。

签约商户蜂塑健身店长迟祖东表示：“此次消费补贴活动对我们来说是一场及时雨，对我们体育服务企业复工复产和改善经营现状将有很大帮助。”