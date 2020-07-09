夏季臭氧污染如何防、怎么治？ 《攻坚方案》出台：紧盯、严处，不搞“一刀切”

臭氧已经成为导致部分城市空气质量超标的首要因子。生态环境部公布的数据显示，京津冀及周边地区、长三角、汾渭平原、苏皖鲁豫交界地区，城市数占全国地级及以上城市总数的28%，6—9月，臭氧超标天数占全国总超标天数的70%。

进入夏季，又到了臭氧污染高发时期。挥发性有机物（VOCs）是形成臭氧和细颗粒物（PM2.5）的重要前体物。根据生态环境部近日公布的《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》（以下简称《攻坚方案》），7—9月，生态环境部将组织开展夏季臭氧污染防治强化监督帮扶，深入京津冀及周边、苏皖鲁豫交界地区以及其他臭氧污染防治任务重的地区，指导地方优化挥发性有机物治理方案；紧盯工业园区、企业集群和重点管控企业，对发现的问题实行“拉条挂账”式跟踪管理，督促地方建立问题台账，制定整改方案，确保完成“十三五”环境空气质量改善目标任务。

VOCs治理是控制臭氧污染的有效途径

臭氧已经成为导致部分城市空气质量超标的首要因子。生态环境部公布的数据显示，京津冀及周边地区、长三角、汾渭平原、苏皖鲁豫交界地区，城市数占全国地级及以上城市总数的28%，6—9月，臭氧超标天数占全国总超标天数的70%。

在空气中，VOCs与氮氧化物等二次生成臭氧。VOCs主要存在于企业原辅材料或产品中，大部分易燃易爆，部分属于有毒有害物质。加强VOCs治理是现阶段控制臭氧污染的有效途径，也是帮助企业实现节约资源、提高效益、减少安全隐患的有力手段。

生态环境部部长黄润秋表示，在“十三五”规划确定的生态环保领域9项约束性指标中，还有2项指标尚未完成，其中一项就是地级及以上城市的优良天数比例指标。

VOCs污染治理水平较低是优良天数比例指标难以完成的主要因素。《攻坚方案》提出的工作目标是，通过攻坚行动，VOCs治理能力显著提升，VOCs排放量明显下降，夏季臭氧污染得到一定程度遏制，重点区域、苏皖鲁豫交界地区及其他臭氧污染防治任务重的地区，6—9月优良天数平均同比增加11天左右，推动“十三五”规划确定的各省（区、市）优良天数比率约束性指标全面完成。

不过，与其他大气污染物不同，臭氧污染具有明显的季节性等特点。生态环境部新闻发言人刘友宾强调，《攻坚方案》坚持精准治污，在问题上聚焦当前VOCs治理中存在的源头替代不足、无组织排放严重、治理设施简易低效、监测监控不到位等突出短板；在时间上聚焦臭氧污染高发的夏秋季，为重点管控时段；在区位上聚焦京津冀及周边地区、长三角、汾渭平原、苏皖鲁豫交界地区；在措施上突出源头减排和过程管理，有组织和无组织排放控制并重，对全流程、全链条、全环节分别提出管控措施。统筹疫情防控、经济社会平稳健康发展和打赢蓝天保卫战重点任务，推进产业转型升级和经济高质量发展。

科学治污，提升VOCs治理水平

VOCs排放来源多而分散，除植物源排放外，其来源主要包括机动车尾气排放、油品挥发泄漏、工业企业排放、溶剂使用排放、液化石油气（LPG）使用等。各城市VOCs排放情况差异较大，如广州市和北京市VOCs来源解析结果显示，LPG使用在广州占VOCs总量的16.32%，在北京仅占2.64%。

刘友宾说，《攻坚方案》强调科学治污。生态环境部将通过卫星遥感手段开展重点区域甲醛、氮氧化物等臭氧前体物遥感监测，筛选VOCs治理重点关注区域。充分运用走航监测、手工采样监测以及VOCs溯源分析等手段，确定重点控制的VOCs物质以及物种名录、行业名录、排放环节。在物种上聚焦到烯烃、芳香烃、醛类等大气光化学反应活性强的物质；在行业上聚焦到VOCs活性物质排放量大的石化、化工、工业涂装、包装印刷等行业以及油品储运销。在排放环节上聚焦到VOCs物料储存、转移和输送、生产工艺过程、设备与管线组件泄漏以及敞开液面逸散等。

《攻坚方案》还明确了具体时间表，在强化无组织排放控制方面，要求企业把盛装过VOCs物料、废弃吸附剂等包装容器，7月15日前集中清运一次，交给有资质单位处置；在提升综合治理效率方面，组织企业对现有VOCs废气收集率、治理设施同步运行率和去除率开展自查等，7月15日前完成；在深化园区和集群整治方面，7月15日前，各城市根据本地产业结构特征、VOCs排放来源等，确定本地VOCs控制重点行业，组织完成涉VOCs工业园区、企业集群、重点管控企业排查，明确VOCs主要产生环节，逐一建立管理台账等。

北京属于VOCs治理攻坚的重点区域。北京市生态环境局污染源管理处处长杨红宇说，目前，北京涉VOCs工业企业共有近3000家，主要分布在炼油石化、工业涂装、医药制造、印刷、半导体及电子等行业。为协同削减PM2.5和臭氧浓度，2020年将VOCs治理作为大气污染防治工作的重点。鼓励企业采用污染防治可行技术，提升VOCs管理水平，“十三五”以来共组织完成236项环保技改治理。

北京市生态环境局公布的数据显示：截至6月底，北京已调整退出一般制造业企业68家，完成VOCs专项执法检查近6000家次；组织61家重点行业企业开展VOCs“一厂一策”深度治理，开展汽修企业集中化治理改造；创新监管模式，开展重点工业园区VOCs监测，精准识别VOCs浓度高值点位等，VOCs排放量实现刚性下降。

严格依法监管，不搞“一刀切”

为了确保VOCs减排数据的真实、准确、可靠，《攻坚方案》提出，完善监测监控体系，建立数据共享机制。VOCs排放量较大、臭氧污染较重的城市，应优先开展VOCs自动监测，实现与中国环境监测总站数据直联等。

具体而言，一方面是完善监测监控体系，要求对VOCs浓度高的工业园区、企业集群以及治理进展缓慢、群众投诉强烈、问题突出的企业，加密监督频次，严格依法处罚，并向社会公布，记入诚信档案等。另一方面加大财政、政策、科技、服务等帮扶和支持力度。刘友宾说，7—9月，生态环境部将组织开展夏季臭氧污染防治强化监督帮扶，组织专家团队深入重点区域，查找问题、把脉会诊，针对共性问题、突出问题等提出工作建议，指导地方优化VOCs治理方案，推动《攻坚方案》各项任务措施取得实效。

“严格依法监管和治理，严格落实监督执法‘双随机、一公开’，不搞全覆盖、‘一刀切’。”刘友宾强调，对企业实施差别化管理，对纳入监督执法正面清单的企业减少现场检查频次，最大限度减轻对企业正常生产的干扰。按照《攻坚方案》要求，中央大气污染防治专项资金、各省份环保专项资金重点将向VOCs治理倾斜等。树立标杆企业，在政府绿色采购、企业信贷融资等方面给予支持。

目前，山东青岛、济宁，陕西西安、河南郑州等地都纷纷启动本地区的挥发性有机物治理行动计划。广州市生态环境局副局长熊必永强调，围绕AQI（空气质量指数）约束性指标，开展夏秋季挥发性有机物整治百日行动，建立责任考核机制，责任到人。