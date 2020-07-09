53.8%受访者表示经常“秒回”消息

在网上联系和沟通，回复消息有时不像面对面那么及时，于是“秒回”（收到信息后马上回复）容易让对方感到舒适和被尊重。不过也有人认为，无需“秒回”，人和人之间有了空间，才能更好地相处。

上周，中国青年报社社会调查中心联合问卷网（wenjuan.com），对2002名受访者进行的一项调查显示，53.8%的受访者表示自己经常能“秒回”，51.7%的受访者不介意对方不能“秒回”，55.0%受访者认为不一定要“秒回”，看到消息及时回复就好。

受访者中，男性占45.1%，女性占54.9%。00后占5.1%，90后占43.6%，80后占41.2%，70后占7.8%，60后占2.3%。

51.7%受访者不介意对方不能“秒回”

“我基本一整天都待在电脑前。收到消息时，只要不太忙，都能‘秒回’。”在北京某事业单位工作的赵丽说。

在北京保险行业工作的刘昭，有两部手机和两个微信号，一个处理工作，一个用于生活。她说，如果在工作时收到消息，自己会及时回复，但也不总是能“秒回”，“如果在拜访客户或开会，有消息进来就不方便马上回复”。

北京某初中教师董婷（化名）表示，自己不太能做到“秒回”。平时上课不能带手机，有家长或其他人发来消息，都要等到课间才能集中处理。“有时可能连着上几节课，再处理一些教务工作，经常不能及时回复消息，但周围朋友也都挺理解我的”。

调查中，53.8%的受访者表示自己经常能“秒回”，43.7%的受访者偶尔可以，2.6%的受访者从来都不会。

“我有个朋友，经常会‘秒回’我的信息，如果回复迟了还会解释一下。”董婷说，她并不会在意对方是否“秒回”，但是如果对方能“秒回”，确实可以带来一些惊喜的感觉。

数据显示，51.7%的受访者不介意对方不能“秒回”，48.4%的受访者介意。

“是否介意不能‘秒回’，我觉得要分情况。”刘昭说，如果是处于已经在沟通的状态，那么“秒回”信息是一种尊重，“如果中间有事耽误了，可以说一下，不要聊着聊着就没影儿了，会让人觉得摸不着头脑。但如果是其他情况，不能‘秒回’很正常，可能没看到或有其他更要紧的事情”。

调查中，51.0%的受访者认为“秒回”是对对方的尊重，能增进人际关系，36.4%的受访者认为“秒回”可以提高效率，不拖延，15.1%的受访者觉得“秒回”更加直面问题，不逃避。

55.0%受访者认为不一定要“秒回”，看到消息及时回复就好

“我和闺蜜经常会发消息，聊一些遇到的事情，或者情绪低落时帮忙排解一下。有时刚好都能‘秒回’，就会聊起来，不能的话也不打紧，等有空时再回复。”赵丽觉得，比较要好的朋友，也要在网络上给予彼此一定的空间。“不会忘记回复，但也不要求‘秒回’。毕竟每个人都有自己的工作和生活空间”。

“秒回”与否，是否体现了关系远近？调查中，42.6%的受访者给出了肯定的答案，他们认为“‘秒回’都是关系铁的”，39.2%的受访者给出了否定的答案，认为“‘秒回’与否与关系远近无关”，还有18.2%的受访者选择说不好。

董婷说，虽然自己很少能“秒回”信息，但只要看到好友的信息，都会及时回复，“我觉得不回复比不‘秒回’更容易影响社交关系。有一次我起床看到一个姐妹在前一晚的留言，询问我对于一件事的看法。我知道可能已经过了她需要建议的时间，但我还是赶快回复，说了我的建议，因为想告诉朋友我是重视、在意的”。

调查中，55.0%的受访者认为不一定要“秒回”，看到消息及时回复就好。40.4%的受访者认为专注“秒回”，会陷入碎片化时间中。

“虽然说现在通信很发达，经常开玩笑说‘手机长在了手上’，但如果所有的注意力都在信息回复上，可能正常的工作生活节奏也会受到影响。”赵丽说。

中青报·中青网记者 孙山 来源：中国青年报