关于孩子皮肤过敏，您了解多少？

2020年7月8日是第16个世界过敏性疾病日，今天，北京中医药大学东方医院儿科霍子剑医生带大家认识一下儿童过敏性皮肤病。随着空气污染、环境及生活方式的改变，患有过敏性疾病的人数在逐渐增加，各年龄阶段均会发病，尤其是儿童发病率增高明显。对于儿童而言，最早出现的过敏反应即是湿疹，此外，荨麻疹、药疹等皮肤过敏性疾病也较常见，多以皮疹、瘙痒为首发症状，家长容易发现。

儿童皮肤过敏主要由各种外源性过敏原诱发，如物理因素（摩擦、压力、冷风、热、日光照射等），接触因素（花粉、尘螨、动物毛屑、某些植物的汁液、化学物品、新买的衣物等），食物（鱼虾、蛋类、牛奶、豆制品、芒果、食品添加剂等），药物（青霉素、头孢类抗生素或某些中药成分等）及蚊虫叮咬等。

一、湿疹

湿疹是婴幼儿时期的一种反复发作的皮肤病，急性期主要表现为皮肤潮红、渗液、瘙痒明显，后期皮肤干燥、皲裂、结痂、增厚，多为对称分布，部位不定，头皮、面部、耳廓、四肢伸或屈侧多见。湿疹与皮肤屏障功能不完善有很大关系，因此平时家长要注意给孩子皮肤保湿，涂抹润肤剂。治疗上需在医生指导下外用一些激素类药膏及口服抗组胺药。因湿疹反复发作，跟孩子的过敏体质有关，中医治疗可以标本兼顾，既可缓解孩子症状，也可改善孩子过敏体质，减少发作次数。

二、荨麻疹

荨麻疹是儿童比较常见的一种过敏性疾病，也就是我们俗称的“风疹块”，孩子接触过敏原后很快全身出现大小不一、不固定的红色的“风团”样皮疹，瘙痒难耐，总是抓挠，蹭来蹭去，一般来得快，去得快，但是提醒家长注意荨麻疹有时不只表现在皮肤，严重的可能累及多个系统，如呼吸系统、循环系统、消化系统等，孩子可能会出现喘憋、呼吸困难、心跳增快、腹痛、腹泻等症状，家长不能轻视。荨麻疹病因复杂多样，平时给宝宝接触新的食物或东西时多注意孩子的表现，一旦出现过敏反应，首先要使孩子脱离过敏原，并及时就诊，在医生的指导下应用抗过敏药物。

三、药疹

药疹是药物通过口服、外用、吸入和注射等途径进入人体后引起的皮肤黏膜反应，对于孩子来说，任何药物都有可能引起药疹，临床最常见的药物是头孢类抗生素、解热镇痛类药物及一些中药。药疹的皮疹表现多样，无典型表现，可见如麻疹样或猩红热样或荨麻疹样，严重还会有剥脱性皮炎，有的孩子还伴有发热、头痛、全身不适等，不容易与其他疾病所致的皮疹鉴别，建议家长详细记录孩子使用过的药物名称，以便帮助医生分析原因，尽早明确诊断。

皮肤过敏的日常调护：

1、避免接触过敏原：生活中多注意观察孩子吃了哪些食物或接触哪些物品后会出现皮肤过敏症状，也可通过检测过敏原了解过敏原，日常生活中尽量规避。

2、适度洗澡：洗澡时水温不要超过40℃，水温高对皮肤有刺激，水温低时孩子的皮肤瘙痒能得到缓解（但注意不要着凉）；洗澡时尽量避免使用肥皂或沐浴露，会对皮肤造成刺激。

3、饮食注意：皮肤过敏期间不让孩子进食辛辣刺激性食物，避免进食一些容易过敏的食物，如鱼虾、花生、芒果等，哺乳的妈妈也应注意。

4、建议给孩子穿纯棉、柔软、透气、无拉链的衣服，减少孩子衣服对皮肤的刺激。家长抱孩子时，也要穿纯棉、无拉链、无硬物的衣服，避免刺激、摩擦孩子皮肤。