疫情防控中的北京高考

7月7日上午，49225名北京考生迎来了新高考改革落地后的首次高考。当日，也是北京近期迎来零新增本地新冠肺炎确诊病例、疑似病例的日子，全市疫情防控工作依然容不得半点闪失。

早晨7时，遍布北京全市的132个考点准备就绪，等待着莘莘学子开启他们的人生大考。在北京市第80中学考场外，已经聚集了不少送考的老师和家长。人群中，一位坐着轮椅的老人不时向路过的考生挥手，她就是87岁高龄的北京朝阳外国语学校老校长郝又明。今年，是老人连续第17年送考。

更早些时候，6700余名首都民警全部提前到岗，确保每个考点配备不低于8名警力。记者在北京景山学校考点看到，在特警、内保、派出所、交管等各个警种以及辅警的密切配合下，考场周边秩序井然，通勤市民与送考车辆并行不悖。

7时30分，北京师范大学第二附属中学门口，考生已经陆续经过体温检测走进考点。受疫情影响，今年北京全市各考点都采取了必要措施，旨在引导考生保持距离，避免聚集。很多学校专门设置了室内和室外两个待考区，既保障安心待考，又减少各校考生之间的交叉流动。

北京在公交地铁方面也制定了多项措施，优先保证考生的出行。北京公交集团对途经考点周边的399条线路公交车按趟消毒。如考生有特殊需求，授权公交司机可在确保安全的情况下就近停车送考。北京急救中心还专门安排了60辆专用高考医疗保障车和负压救护车，确保疫情防控和考生需求的无缝接驳。

11时30分，语文科目考试结束。记者在北京171中学看到，走出考场的考生大都面带笑容。北京市语文特级教师何杰认为，今年高考语文北京卷整体阅读量较以往减少了200字左右。试题能够保证每个考生的基本发挥，又给优秀考生以施展的空间，重点考查考生的思辨能力和文化积累。

当日，北京市有关负责人以“四不两直”方式走进多个考点，强调当前疫情传播风险依然存在，各考场防控专职人员尤其要保持高度警惕，落实各项防控措施，要以考生为中心，全力确保北京高考的顺利进行。

（本报北京7月7日电 本报记者 董城 姜奕名）