全球四分之一新绿来自中国

毛乌素沙地变绿洲。图为陕西榆林市榆溪河生态长廊。

新华社记者 陶 明摄

“看见亲手栽下的林子起来了，就如同看见自己的孩子长大成人。”76岁的陈彦娴是河北省塞罕坝林场第一批建设者中的一员，退休后，她的一大乐趣就是回林场到处转转，“今年七八月份还得上去一次”。

林子苍翠连绵望不到边，松树列队挺立咬定青山……从北京驱车向北400多公里，置身塞罕坝林场的茫茫林海，游客们往往难以置信：半个多世纪前，这里还是“黄沙遮天日、飞鸟无栖树”的荒凉之地？

“建场初期，林场条件太艰苦了。”陈彦娴对记者说，“冬天最冷的时候达到零下40摄氏度左右，嗷嗷叫的白毛风一刮，对面看不见人，让人喘不过气来。上山劳动时，渴了就捧一捧雪吃，饿了就吃几口冻干粮，这让我的牙不太好，现在都掉光了。好在其他零件都没问题。”

1962年建场以来，一代代塞罕坝人艰苦奋斗，播绿坝上。久久为功，塞罕坝人营造出世界上面积最大的一片112万亩的人工林，护卫着京津等地。这道绿色生态屏障如果按1米的株距排开，可以绕地球赤道整整12圈！

塞罕坝，中国推进生态文明建设的生动范例之一。在神州大地上，还有许多这样创造奇迹的生态卫士、治沙英雄——

“无论多苦多累，每家必须出一个后人，把八步沙治下去。”甘肃古浪，在地处腾格里沙漠南缘的八步沙林场，上世纪80年代初，当地6位老汉在承包合同书上按下手印，誓用白发换绿洲，林场几代人累计治沙造林20多万亩。

“一定要把毛乌素沙地侵吞的土地夺回来。”宁夏灵武，白芨滩国家级自然保护区管理局原局长王有德和职工们，营造防风固沙林60万亩，控制流沙近百万亩。

“治不了沙，我就死在沙里！”陕西靖边，“全国劳动模范”牛玉琴带领家人和工人种草种树，让当地11万亩荒沙披上绿装，不毛之地变成绿洲。

还有山西右玉、内蒙古库布其、新疆柯柯牙……沙区的干部群众牢记使命，艰苦创业，持之以恒遏制“沙魔”。当初的苦累，化为今天生态优美、生产发展、生活改善的甘甜。

在全球2000年到2017年新增绿化面积中，约1/4来自中国，贡献比例居全球首位。国家林业和草原局的监测数据显示，从2004年以来，我国荒漠化和沙化土地面积，连续三个监测期均保持缩减态势：荒漠化土地面积由上世纪末年均扩展1.04万平方公里，转变为目前年均缩减2424平方公里；沙化土地面积由上世纪末年均扩展3436平方公里，转变为目前年均缩减1980平方公里。

在广袤沙区，我们看到，一群群牛羊进了棚圈，一个个草方格压住流沙，一片片草木生机盎然，一座座沙丘止步不前，肆虐的风沙不断收敛。在荒漠化和沙化面积“双缩减”的同时，我国荒漠化和沙化程度“双减轻”，实现了从以往“沙进人退”到如今“绿进沙退”的历史性转变！

“绿进沙退”的嬗变，源自保持定力，持续力推。新中国成立后，一直高度重视绿化祖国。近年来，我国生态文明建设力度空前，“绿水青山就是金山银山”的理念深入人心，国土绿化的顶层设计和规划体系不断健全完善，持续实施京津风沙源治理、三北防护林体系建设等重点生态工程，质量管理加强，工程成效提升。

“绿进沙退”的嬗变，源自生态优先，强化保护。2013年，我国启动实施了沙化土地封禁保护补助试点项目。目前，封禁保护区达104个，封禁保护面积达174万公顷。记者在沙区很多地方看到，封禁保护区“人退、沙退、绿进”，自然恢复效果喜人。

“绿进沙退”的嬗变，源自尊重自然，科学治理。近年来，各地各部门在推进防沙治沙时，日益注重尊重自然、顺应自然、保护自然。2018年，国家林业和草原局选取30个县（旗、区），开展精准治沙试点，量水而行、以水定绿、林水平衡，更有效地恢复林草植被盖度。

“绿进沙退”的嬗变，源自绿色发展，适度利用。我国注重治沙与治穷结合、增绿与增收双赢，科学开发利用沙区光、热、风等资源，因地制宜发展绿色富民产业。“如今乡亲们争先恐后植树造林，发展生态产业！”内蒙古阿拉善左旗宗别立镇茫来嘎查（村）牧民吴维忠，放下牧羊鞭，成了护林人，还在自家梭梭树下接种中草药肉苁蓉，收入那是“芝麻开花节节高”。

2017年12月，满头银发的陈彦娴，“60后”的时任塞罕坝林场场长刘海莹，“80后”副场长于士涛，代表三代林场建设者前往肯尼亚内罗毕联合国环境规划署总部，领取了“地球卫士奖”的奖杯。“我们把荒山沙地变成了百万亩林海，当初吃的那些苦受的那些累，都是值得的！”颁奖典礼现场，泪光闪烁的陈彦娴对记者说。

当前，中国还有大片荒漠化和沙化土地亟待治理，防沙治沙形势仍然严峻。咬紧牙关，爬坡过坎，坚定不移防治沙患、呵护自然，中国人还将创造一个又一个新的生态治理奇迹。若干年后再回首，对于今天付出的心血和汗水，人们定会感叹道：“值得！”