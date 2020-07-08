空气好不好，鼻子说了算

环境治理需要每个人的努力。用看得懂且感受得到的成效切实让群众满意，在此过程中，环保理念也会更加深入人心

如果有一份工作是去“闻臭气”，你愿意尝试吗？

今年55岁的老朱就是一位“闻臭师”。每到开工的日子，老朱便和同伴们一起，抽签、交出手机，去抽中的企业里到处“逛”，用鼻子“监测”厂区的空气中是否有异味。

检测空气质量，难道没有专业仪器吗？原来，老朱所住的浙江嘉兴港区，是以化工行业为主的工业园区。园区里的恶臭异味气体往往是多分组、低浓度、低沸点的各种气体物质的混合物，有时监测数据虽然达标了，但异味依然存在。于是便有了像老朱这样的“民间闻臭师”——作为当地招募的环保志愿者，他们与生态环境局工作人员共同巡查，工作人员用仪器监测，“闻臭师”用鼻子闻，判断企业空气质量是否达标。

当环境治理更加关注群众的满意度，“看得见的美丽、闻得到的清新”也就成了实实在在的标准。这个标准，关注人的亲身感受，更直观但也更复杂；由此，志愿者的前期招募和相关培训、对监测结果的统计反馈，依然需要当地相关部门统筹规划，这并不简单——但也恰恰是这些“麻烦”，让这种探索更显珍贵。

其实，像这样将具体观感纳入环境监测体系的做法，已不是第一次。生态环境部重点流域水生态环境保护“十四五”规划中就提出，要以实现“有河要有水，有水要有鱼，有鱼要有草，下河能游泳”为目标。而对黑臭水体，住建部也曾有明确规定：60%的老百姓认为是黑臭水体就应列入整治名单，至少90%的老百姓满意才能认定达到整治目标。

环境治理需要每个人的努力。近年来，我们逐渐意识到公众参与对环境保护的重要作用，但具体的参与渠道、参与方式还有待完善。像设立“闻臭师”这样的探索，为我们提供了一个值得尝试的方向：让评价标准更为人性化，用看得懂且感受得到的成效切实让群众满意；同时，在此过程中，环保理念也会更加深入人心。

《 人民日报 》（ 2020年07月08日 13 版）