轻工业延续恢复改善态势

中国轻工业联合会7日公布前5月我国轻工业经济运行数据：1—5月，轻工业累计实现营业收入6.83万亿元，实现利润4147.57亿元，行业营业收入利润率为6.07%，较前4个月提高0.23个百分点，高于全国工业1.07个百分点。

“受疫情影响，轻工业承压增长，经济运行总体延续了3月份以来恢复改善的势头，呈现出积极向好的变化。”中国轻工业联合会会长张崇和说。

前5月，反映轻工业运行的主要指标均呈企稳回升态势。

生产持续回升。1—5月，轻工行业工业增加值降幅比前4月收窄2个百分点，5月份主要轻工行业生产延续企稳回升态势。其中，自行车、食品、日化、塑料、轻工机械等行业增加值均为正增长，在国家统计局统计的92种轻工产品中，产量增长的品种为46个，增长面为50%。

利润明显改善。1—5月，轻工行业规模以上企业10.66万个，实现利润4147.57亿元，降幅较前4月收窄4.78个百分点。轻工行业中，农副食品、自行车、塑料制品、造纸行业利润增速较快，同比增长均超10%。

受疫情影响，我国发展面临风险挑战，轻工业为何能实现回升向好？

“一方面得益于消费市场持续改善，5月，8种轻工商品零售额同比增长，家电、家居行业零售增速由负转正，分别增长4.3%和3%。保障居民生活必需品类零售额继续较快增长，粮油食品、饮料类、日用品类零售额增速均超10%。”张崇和分析，另一方面，离不开不断完善的政策举措，通过支持线上展销会、推荐企业参加电商节等举措，助力企业扩大产品销售、拓展市场。

《 人民日报 》（ 2020年07月08日 07 版）