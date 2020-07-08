危化品运输交通安全专项整治

本报北京7月7日电 （记者张璁）7月5日，全国公安交管部门开展了危险化学品运输交通安全“除隐患、防风险”专项整治行动第一次全国统一行动，集中曝光违法车辆、违法驾驶人，集中警力严查重点交通违法行为，其间共出动警力13.7万人次、警车4.8万辆次、检查危险化学品运输车辆6.4万辆次，现场查处超速、疲劳驾驶、未按规定车道行驶、违法停车、违反禁限行规定等交通违法行为1320起。

据介绍，公安部交通管理局自7月1日至12月31日部署开展危险化学品运输“除隐患、防风险”专项整治行动，紧盯当前危化品运输交通安全的短板弱项，不断净化道路交通环境，推动整改道路交通安全隐患，全力维护良好的道路交通秩序。在加强日常严管的同时，全国每月将开展3次统一行动，依法从严惩处涉及危化品运输车辆、驾驶人的严重交通违法行为，持续营造严管高压态势。

公安部交通管理局相关负责人表示，对统一行动中发现的问题，公安交管部门将严查到底，切实整改消除隐患。希望广大群众继续通过各种方式向公安交管部门举报涉及危化品运输车辆、驾驶人的交通违法行为，共同维护安全畅通的道路交通环境。

《 人民日报 》（ 2020年07月08日 06 版）