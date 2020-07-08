为社区治理汇聚青年力量

在人们印象中，社区多是中老年人活动的舞台，从楼栋长到社区工作者，从志愿者到文体人员，难见青年面孔。尽管青年是社区生活中的重要人群，但在社会竞争压力之下，他们的时间和精力多被工作挤占，加之缺乏社区参与的氛围和机制支持，一些年轻人宁愿待在家里也很少走入社区、参与治理。

但是，新冠肺炎疫情防控期间，我们看见了社区治理中迸发的青春力量。疫情突如其来，激发了命运互联的使命感，更催生了青年一代的行动力。许多青年人站了出来，他们在线上集结智慧和力量，从身边小事做起，从现实需求出发，架设了一个个民间互助网络。为社区防疫设计宣传海报，为返城人员制作前往各地的交通锦囊，为居家的人们举办“云戏剧”“云诗歌”等活动……青年人从社区治理的旁观者变为参与者，积极投身社区疫情防控，展现了青年一代的责任与担当。

社区防疫中的青年作为，让我们看到鼓励青年融入社区、参与治理的更多可能。疫情困不住青年“线上共创”的热情，一种激发青年参与社区治理的新形式正在浮现：它以网络为平台，采取分布式圈层组织，集合青年人的碎片时间，发挥青年人的专业优势，构建起彼此支持的网络。青年在云端接力、在交互中赋能，不仅为社区防疫贡献了力量，也在公共参与中收获了自我实现的价值。可以说，正是价值感的激发，使青年人参与社区治理成了一种新风尚。

面向未来，吸引青年参与社区治理，是提升社区活力、推动社区高效能治理的关键。这一代青年是互联网的原生代，他们熟谙现代科技工具、拥有宽阔的全球化视野和扎实的专业素养。与此同时，他们还有活跃的社会网络、积极寻求连接的开放心态，能迅速集结身边资源，让有价值的事情富有新意。无论是提升社区公共艺术品位，还是创新举办有吸引力的活动，抑或是探寻社区垃圾分类、停车管理、养老看护等问题的解决之道，这些优势都大有用武之地。一旦行动意愿被点燃、行动机制被理顺，青年们参与社区治理将释放出不可忽视的巨大能量。

建设人人有责、人人尽责、人人享有的社会治理共同体，青年是不可缺少的一支力量。疫情终将散去，助力青年继续参与社区治理，需要各界协力提供支持的土壤，给予专业的指导，搭设参与的舞台。只有改变思路、创新机制，让青年人在社区活动中找到快乐和归属感，才能激励其参与社区管理，深入参与到社区事务中；也只有让青年人主动关注支持社区，社区发展治理的能力才能持续得到提升。

参与社区治理，青春热情需要被呵护，由此形成的经验需要被总结。惟其如此，才能让青年人把朝气、锐气、才气渗透到基层社区的治理和服务中，使他们成长为推动社区建设与社会创新的生力军。

（作者为中国社会科学院社会学所副研究员）

《 人民日报 》（ 2020年07月08日 05 版）