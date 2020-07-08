内蒙古：中、高风险地区人员或可自由有序流动

7日，内蒙古自治区新冠肺炎疫情防控指挥部发布消息，对从中、高风险等级地区进入内蒙古的人员或可自由有序流动。

内蒙古新冠肺炎疫情防控指挥部下发《关于调整管控措施推进人员有序流动的通知》(下称《通知》)中称，为持续强化“外防输入、内防反弹”防控策略，统筹疫情防控和正常生产生活秩序恢复，对从中、高风险等级地区进入内蒙古的人员，凡持有前7日内核酸检测阴性证明或能够出示包含7日内核酸检测阴性信息健康通行码的，在测温正常且做好个人防护的前提下可自由有序流动。

同时，如无法提供上述核酸检测阴性信息的，要在第一入区点进行集中隔离，24小时内完成核酸检测，检测结果为阴性者可解除隔离，在做好个人防护的前提下可自由有序流动。

《通知》显示，对从低风险等级地区进入内蒙古的人员，持健康通行码“绿码”，在测温正常且做好个人防护的前提下可自由有序流动。

内蒙古新冠肺炎疫情防控指挥部要求，各地区、各部门和单位及社区要加强对有中、高风险等级地区旅居史人员的健康管理，督促其做好14天健康监测，个人要做好自我防护，主动向社区和单位报告健康状况，如出现发热、呼吸道及其他可疑症状应当及时就医。

《通知》称，对所有入境人员继续执行“14天集中隔离医学观察+14天居家隔离医学观察+2次核酸检测+1次血清抗体检测”的管控措施，坚决防止境外输入疫情在内蒙古扩散、蔓延。

内蒙古新冠肺炎疫情防控指挥部官方称，公安部门要充分运用大数据平台，加强对中、高风险地区往来人员的信息筛查和推送，并加强与铁路、民航、公路等部门的信息共享，精准落实管控措施。各交通卡口和“一场两站”要做好入区人员核酸检测阴性证明或包含核酸检测阴性结果的健康通行码查验工作，确保不漏一人。

内蒙古新冠肺炎疫情防控指挥部提示：健康码申报和核酸检测证明要真实可信，瞒报、谎报人员将承担法律责任。(记者 张玮)