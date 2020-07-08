除了感冒，嗓子嘶哑疼痛还可能是头部肿瘤信号

炎炎夏日，吃冷饮、吹空调无疑是酷暑天最快乐的事情。但这也同时会导致感冒、声音嘶哑等一系列问题。在平时的生活中，你是否也会出现嗓子痒痒、有痰咳不出来又咽不下去，需要不断干咳清嗓子的情况？喉咙嘶哑虽然看似是一种很常见的症状，但它也是头颈部肿瘤发病的一个信号，有时正是因为我们的疏忽，而错过了最佳的治疗时期。那么我们究竟应该如何判断是否为头颈部肿瘤呢？

首先，声音嘶哑的情况有很多，日常的感冒、急性和慢性的咽喉炎引起扁桃体发炎、肿大；喉咙、声带上出现一些良性的病变；声带小结，声带息肉；颈部的良性肿瘤、纵膈的良性肿瘤，还有一小部分不明原因等等。这些情况发生，压迫到喉部神经，多少都会引起声音的嘶哑。

其次，有一种很特殊的情况，声音嘶哑是喉咙、下咽、食管、气管有肿瘤的信号，当这些器官上发生癌变时，会进一步反射到喉部，而造成声音的嘶哑。

针对不明原因的声音嘶哑，要及时到医院进行就诊，进行喉镜、CT或者核磁共振检查，明确病因，防患于未然。如果是恶性肿瘤造成的声音嘶哑，一定要通过检查，明确其肿瘤的位置、范围，制定一套合理、安全的治疗方案，让恶性肿瘤得到彻底的治愈，同时也让其喉部功能得到一定的保护。早期发现，早期治疗，这也是头颈部恶性肿瘤治疗最为重要的一个环节。

受访专家：中国医学科学院肿瘤医院头颈外科主任医师刘绍严