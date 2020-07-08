疫情防控+暴雨袭击，江苏多举措确保“平安高考”

受持续降水影响，浙江新安江水库水位持续快速上升。继当日10时开启3孔、12时开启5孔泄洪后，新安江水库于16时增加到7孔泄洪。新安江水库是华东地区最大的水库，在钱塘江流域的防洪度汛中起到关键作用。图为7月7日下午开启7孔泄洪的新安江水库（手机全景模式拍摄）。 新华社记者 翁忻旸摄

又是一年高考到来。然而，今年对于江苏来说， 面对疫情防控+暴雨袭击“双压”，要确保高考平稳顺利进行、确保考点和考生安全，面临着多方面的困难，更是一场前所未有的考验。7日，科技日报记者采访了无锡、常州等地政府部门负责人。

“非常之时”，合力举“非常之策”

今年，江苏有34.8万名高考生。其中，无锡有2.2万名高考生。自7月4日起，苏南遭遇入梅以来最强的连续暴雨，令不少考生和家长产生能否顺利、安心地完成考试的担忧。

7月7日，是高考首日。上午7时多，记者来到江苏省锡山高级中学考点看到，不少带着口罩的考生、送考老师、家长，已早早来到校门口静静地等待，一切都井然有序。

考点前的道口，竖立着“考场周边道路禁止鸣笛”的牌子，穿着制服的公安交警、城管队员，正在值守严查机动车违法鸣笛、疏通车辆、巡查周围路段……确保考试期间考生和考务车辆的交通安全畅通。

记者了解到，为应对近期频频出现的强降雨，无锡提前优化高考服务保障措施，对各考点全面排查电网线路、排水系统，准备好了抽水泵、沙袋等防汛用品，防止校园内出现积水，就连考点的走廊、通道里都铺设了长长的防滑垫，准备了候考休息室，以及男、女生更衣室，以便考生被雨淋湿后及时更换干爽的衣物，确保考生出入安全，确保考生们安心顺利考试。

为保障高考期间的交通顺畅，有效应对突发情况，无锡公安局交警部门制定了多种方案，考前对所有考区和考点进行道路隐患排查，专门配备“交警铁骑”和“警用摩托车”，随时护送考生，给考生家庭服下“定心丸”。

6日，无锡大雨如注，一些考点周边的路段积水严重，相关职能部门立即启动应急措施，通过微信、微博、广播电台等，提前向考生发出最新天气状况和市区道路积水情况等预警，规划制定最短的可到达路线，让考生绕开拥堵路段和低洼区域，并对各个考点附近的道路实行临时交通管制，确保考生7日准点到达。

筑牢“安全门”，确保“健康高考”

今年，无锡所有考点均增设一名副主考，由市卫生健康委或属地卫生健康部门安排，专职负责涉疫常规工作和突发事件处置。除此，每个考点均设立临时医务室和临时隔离检查室，配备医生、护士、疾控人员，与考点工作人员组成联合卫生防疫组， 还建立一支由专科医院精神科医生组成的心理疏导专业团队，为有需求的考生提供心理疏导服务，全力护航高考工作安全、平稳、顺利进行。

根据江苏高考期间防控方案，江苏各考点学校均在考点入口处设立体温检测点，对所有进入考点人员进行体温测量，所有考生、工作人员体温低于37.3℃方可进入考点。如有考生体温不合格，可适当休息后二次复检。对于进入考场后，考生考试中出现发热（经两次体温复测温度≥37.3℃）、咳嗽等呼吸道症状的考生，经综合评估不具备正常参加考试条件的，立即安排在考点备用隔离考场考试。

“为了在常态化疫情防控下，确保高考安全、平稳、顺利进行，常州组成教育、公安、城管、卫健等多部门的联合指挥服务中心，考前对所有考生进行多轮的排查和抽查，不留任何隐患，并深入各个学校进行防疫指导，开展考前疫情防控专项模拟演练。”常州市副市长陈正春说。