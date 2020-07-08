疫情防控下的中国高考

7月7日，北京市第十二中学考点前，一位家长与准备进入考场的考生击掌，给孩子鼓劲。中青报·中青网记者 李峥苨/摄

7月7日上午，北京第八十中学门口，戴着口罩排队等待进场参加高考的考生。中青报·中青网记者 李隽辉/摄

7月7日，2020年中国高考拉开大幕。遍布全国各地的40万个考场，迎来上千万名考生，这场牵动无数家庭神经的考试，成了新冠肺炎疫情以来，今年全国范围内规模最大的集体性活动。

从6月到7月，尽管高考只推迟一个月，但漫长的“孤独”备考，疫情的反复，持续的高温，频繁出没的强降雨，以及南方的洪水，等等，都给这次高考增添许多不平凡的色彩。

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当全国7000多个考点同时拉起警戒线，门口竖起“考场禁区”的警示牌时，中国进入一年一度的“高考时间”。

7月7日，2020年中国高考拉开大幕。当天，遍布全国各地的40万个考场，迎来上千万名考生，这场牵动无数家庭神经的考试，成了新冠肺炎疫情以来，全国范围内规模最大的集体性活动。

这也是时隔17年后，高考再度回到7月。从2003年开始，高考时间从7月调整为6月，今年突如其来的疫情，则再次改写了考期。

从6月到7月，尽管高考只推迟一个月，但漫长的“孤独”备考，疫情的反复，持续的高温，频繁出没的强降雨，以及南方的洪水，等等，都给这次高考增添许多不平凡的色彩。

今天，中青报·中青网记者在多个高考考点看到，戴口罩、测体温、消毒、一米间距——这些考生在进入考场前所经历的种种，都成了庚子年特殊高考的一个缩影。

考场上的学生，终于迎来决战时刻。而场外的人们，在保障，在等待，在祝福。校门口再次迎来“旗袍风”，不少家长身着旗袍、手拿向日葵在门口等候着。这其中，旗袍寓意“旗开得胜”，向日葵则寓意“一举夺魁”。

口罩上的“高考必胜”

疫情防控，是这次高考绕不开的背景。

7月7日早上，华南师范大学附属中学门口，精心打扮的陈晓珊，不仅穿上了大红旗袍，连口罩也选择了有“高考必胜”字样的。

陈晓珊的孩子就读于广州市第一一三中学，孩子平时成绩名列前茅，陈晓珊说，“希望孩子能够超常发挥，平常心对待，12年苦读就等这一天了”。

上午9时，考生已经开考。但考点门口聚集的送考家长仍未散去。高温天，家长们戴着口罩等候着。陈晓珊说，要在这里等孩子考完第一科。

当高考遇上疫情防控，除了紧张的考试气氛，各方防控的压力也不小。

截至7月6日18时，即高考前一天，北京市疫情高风险地区仅剩一个，为丰台区花乡地区，这也是目前全国唯一一个疫情高风险地区。

在北京市政府新闻办当天举行的新冠肺炎疫情例行发布会上，北京市政府新闻发言人徐和建说，7月7日起的高考“既是学业大考，也是北京防疫大考、组织大考。”

徐和建说，经过全面消杀，北京的14个考区、132个考点、2867个考场已按照防疫和高考要求全部准备就绪。

其它省市也不敢掉以轻心。

广东省教育厅厅长景李虎表示，今年，广东省普通高考报名人数78.8万人，比去年增加两万人，其中参加夏季高考考生67.4万人。全省设考点479个、考场23452个，安排监考及考务人员约10万人次。广东坚持最高标准，全方位保障高考安全顺利进行。

与往年不同的是，广东对于涉考工作人员和所有考生，通过“粤康码”、依托报名数据提前14天进行健康状况监测。对身体异常的考务人员进行替换，对监测发现的发热、“红码”“黄码”考生关心关注，跟踪跟进他们的身体状况，全力维护考生参加高考的权益。

考场上“距离的拉开”

戴口罩、测体温，几乎成了今年各地高考的标配。

在吉林市第一中学考点，中青报·中青网记者看到，考生和考试工作人员在进入校门、楼门时都要进行测温。每个考点入口处至少安排1名经验丰富的发热门诊医生指导体温检测工作。同时，设置凉棚和体温异常者复检室。

吉林市教育考试院院长孙钟海介绍，为保障全部考生能顺利参加考试，特别设置了备用隔离考场，每10个普通考场配备1个备用隔离考场（各考点至少3个）。

孙钟海说，考试期间，有发热、咳嗽等呼吸道症状的考生，会被安排在备用隔离考场考试。不仅如此，还在城区两所医院分别设置救治考点和集中隔离考点。考前进行模拟演练，熟悉涉疫突发事件处置流程，保障考生即便在涉疫情况下也能参加考试。

高考开考前4天，中青报·中青网记者在北京市第十二中学探访了解到，这里每间考场门口都备有口罩、纸巾、免洗手消毒凝胶、消毒液等消杀用品，每个考场内可以容纳20名考生。

记者了解到，今年北京市为了降低考场人员密度，将每个考场考生人数从30人减至20人。由于人数调整，今年北京市的高考考场共有2867个，与往年相比增加了30%以上。

北京景山学校是距故宫只有1公里的高考考点。今天上午8时开始，高考考生陆续进入考场。

和人们印象中的考场情形不同，这里没有人群和喧闹声，门口也没有车辆拥挤在路边。为了给高考考生提供良好的考试环境，考场周边的餐饮店等也取消堂食。中青报·中青网记者在现场看到，等候在这里的家长自觉拉开了距离，不扎堆、不聚集，人与人的距离都保持在1米以上。人群中，身穿红色旗袍的妈妈们格外亮眼。

高温和暴雨中的高考

今天，安徽歙县语文、数学高考临时取消的消息引发关注。

根据安徽省教育招生考试院通报，7月7日凌晨，安徽省黄山市歙县遭遇50年一遇的洪涝灾害，县城多处洪水上路、严重积水、道路受阻。截至当天上午9时，歙县考区歙县中学、歙县二中两个高考考点大部分考生未进入，高考无法正常开始。经研究并报教育部，歙县考区原定当天的语文、数学科目考试延期举行，7月8日综合、外语科目考试正常举行。

暴雨和高温也成了疫情防控之外，今年高考保障的另一个关键词。

根据中国气象局消息，2020年高考期间，强降雨、强对流、高温天气“三足鼎立”，其中，持续性强降雨“占据”西南地区东部至长江中下游，强对流天气频繁“出没”在华北、东北地区等地，高温天气“把控”江南南部、华南中东部等地。

今天，武汉市迎来暴雨。第一场考试11时30分结束。中青报·中青网记者在考点现场看到，11时15分起，陆续有家长来到考点门口，等候考试结束的孩子。家长们撑着伞，无奈雨势太大，许多人的鞋子、裤管被淋湿。

伞下，一位母亲怀里紧紧抱着一双干爽的男式凉拖，仔细注视着考场出口，足足等了40多分钟，而她自己的凉鞋已经湿透。

12时许，眼看孩子出了考场，这位母亲一把将孩子拉到身边，护送到遮雨棚下，嘱咐赶紧换上干净的鞋，“莫着凉。走，我们回去吃饭。”

武汉是暴雨，西安则是高温。据气象预报消息，陕西西安今明两天的气温将高达38摄氏度。

中青报·中青网记者在西安多处考点看到，针对高温及今年的疫情防控特殊情况，各考点对公共区域及相关设备都提前进行多轮消杀，准备充足的疫情防控物资，并做好防暑降温措施。

在西安市东方中学考点外，学校用50顶防暑帐篷搭起连廊，为考生营造舒适的测温等待区。该校校长张质彬告诉记者：“这样的措施，是为保证考生在进入考场时体表温度可以保持正常，不会因暴晒导致体温升高。”

中国气象局公共气象服务中心气象服务首席朱定真说，在气象要素中，气温是对人影响最为直接和敏感的要素。2003年起改为6月高考，主要就是为了避开高温天气。因为特殊原因，今年高考在7月7-10日举行，对于考生、考场工作人员来说，与往年不同的就是防暑降温带来的考验。

这场高考注定不平凡

开考前，在北京最大的高考考点中关村中学，几位身穿红色衣服的中学老师大声对学生说：“没问题的！认真答题！”已带过十多届高三学生的刘老师也穿上红色T恤来为考生加油助威，她告诉记者，“这帮孩子不容易。”

今年4月27日，北京254所学校的约5万名高三学生原本已返校复学，彼时距离寒假第一天已过去整整100天，距离高考还有70天。

然而，因疫情突变，北京市突发公共卫生事件应急响应级别由三级调至二级。紧接着，北京市委教育工委、北京市教委宣布，从6月17日起，中小学各年级一律停止到校上课。这届高三学生只能在线上进行最后的冲刺。

一位海淀实验中学考生的家长告诉记者，学生的复习会受一定影响，“线上学习的效果肯定没线下好”。但很多家庭都会想其他办法尽量保证孩子线上学习的效果，比如“单独去找培训机构的老师，给孩子进行辅导”。

这位家长说，为了让孩子能休息会儿，他们一家在高考前两天，便入住中关村中学附近的一家酒店。

记者走访考场附近的一家酒店发现，这家酒店的钟点房早已被订完，但“过夜房”还有剩余。该酒店一位工作人员告诉记者，每年高考期间都是酒店的忙碌时刻，提前几天就开始作相关准备，酒店墙上还特意贴上了“本酒店入住高考考生，请保持安静”的条幅。

然而，和往年不同的是，今年入住的考生比往年少。这位工作人员说，以往“过夜房”也早早就满了。她说，这或许与疫情有关。

记者探访了杭州下沙校区的6家酒店，酒店工作人员表示，前来预订高考房的人有，但是并不多。即使有考生或家长来订，也没有客房爆满的情况。这位工作人员还表示，“疫情都影响几个月业绩了，当然不会涨价，涨价就更没人来住了。”

今年这场高考注定是不平凡的。“的确很特殊，疫情期间学生都是线上学习，老师也都是线上上课、答疑和辅导。”在刘老师看来，这次突如其来的疫情也是对学生的一次考验，“遇到了就要勇敢去面对”。

中青报·中青网高考报道组 来源：中国青年报