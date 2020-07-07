考前家长须知！国家卫健委发布10条高考防疫家长关键提示

新华社北京7月6日电（记者王琳琳）国家卫健委官网日前发布10条2020年高考防疫家长关键提示。其中提醒，家长帮助孩子准备好口罩、手套、速干手消毒剂等个人防护和消毒用品，提醒孩子严格按照考试规定，携带准考证、身份证以及相关考试用品、防护物品。

疫情让今年高考与以往不同，关键提示提醒家长也要做好个人防疫。比如，考前及高考期间做好自身的健康监测，如有异常，应向考生所在学校报告，并及时就医。身体不适时，尽量减少与考生直接接触。家长宜尽量减少外出，减少聚会、聚餐等聚集性活动，避免前往人员密集和通风不良的场所。如需外出，应做好个人防护，科学佩戴口罩、保持1米社交距离、加强手卫生。

送考时，关键提示提醒家长自觉维护考点周边秩序，遵守各考点送考区的相关制度，不进入考点警戒范围，嘱咐孩子按考点指示图或工作人员指引进入考场。将孩子送至考点顺利进校后，自行离去，不聚集、不扎堆，减少交谈，避免交叉感染。同时做好个人防护，尽量与他人保持一定距离等。

选择休息场所时，关键提示提醒有条件的考生在考试间隔期间应回家休息。如需订酒店，尽量采用预约方式，缩短到店时间，提前了解酒店要求，准备好每个人的身份证、健康码等。到店后尽量与他人保持一定距离，避免人群聚集。进入房间，对公用设备、设施如卫生间和门把手等表面可做清洁消毒，并建议自带个人用品。

在准备考生饮食时，关键提示提醒食物应烧熟煮透，家庭制备食物注意关键环节卫生，保证食材新鲜，加工和存放时注意生熟分开。外购即食食品要注意食品的保质期和储存条件。在外就餐时，注意做好防护，减少就餐时间，使用公勺公筷。考试期间坚持规律饮食，家长给孩子多准备清淡、易消化食物，三餐膳食要营养均衡，早餐忌过饱，午餐要荤素搭配，晚餐以清淡为主，不宜喝浓茶和咖啡。

在缓解考生心理压力上，关键提示提醒家长考前要按照高考的时间安排调整孩子作息，根据孩子的身体素质，选择适合的运动项目和方式稍作放松，高考期间不可运动过量。同时，家长要关注孩子的心理状态，营造温馨、放松的家庭氛围。可以跟孩子多谈心，减轻孩子的心理压力，积极、正向鼓励孩子乐观面对、从容应对高考。