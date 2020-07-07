北京严查考点周边食品安全

高考期间，本市市场监管部门加大对考点校内食堂、校园周边食品经营单位的安全检查，确保高考期间的食品安全万无一失。

昨天上午，通州区市场监管局执法人员来到潞河中学，逐一查验了食品从业人员健康情况、食品原料供货方的资质情况和疫情防控规章制度的建立执行情况，从环境卫生、设施设备、人员健康管理、分餐就餐执行及食品原辅料、供餐、用餐、留样、厨余垃圾收运等加工过程控制的各个环节再次进行了排查。

在潞河中学对面的一家餐馆，执法人员除了严格确保食品原料的进货渠道、存储环境、厨余垃圾处理符合规定要求，还仔细查阅了进店人员的体温测量记录和信息登记表格，以清洁、通风、消杀、防控四方面为重点，督促餐馆落实主体责任，将疫情防控措施执行到位。

通州区市场监管局从上周就开始了对考点所在学校食堂和校园周边食品经营单位的往复式安全检查。“今年，我们把检查范围从校园周边200米扩大到校园周边2公里，每天都要排查检查，严格确保高考期间的食品安全万无一失。”通州区市场监管局餐饮服务安全监督管理科科长马利君说。

昨天，顺义区市场监管局也开始进校“驻点”。顺义区此次共有5个考点和一个备用考点。按照保障方案要求，在为期4天的高考考试期间，考点学校所在地的6个市场监管所将派出业务骨干驻点学校，专人监督检查，保障食品安全。市场监管部门的工作人员要负责考点学校食品安全检查，对菜谱进行审核，并对食堂提供服务指导。比如，在高考考试的几天时间里，尽管天气炎热，但提供考生就餐的学生食堂不得制售冷荤凉菜；同时，要求食堂提供的所有食品必须留样48小时。对执法的过程，要进行记录，“常规信息定时报、重要信息随时报”。

除了查考点学校食堂，还要对学校周边的小餐饮、食杂店等场所进行巡查检查，重点查处无证无照、假冒伪劣、环境脏乱差等违法违规行为。（记者 张楠）