49岁男子肺龄竟有83岁 专家提醒：六招保持肺的年轻和健康

49岁的彭先生有20余年的吸烟史，平均每天吸一包烟，近几年体能逐渐下降，不喜欢体力活动。近日，他快步行走也呼吸困难，咳嗽、咳痰的情况明显增加。经检查发现，他的肺功能已经严重下降，且肺年龄为83岁。湖南省人民医院康复四科主任吴亚岑提醒，肺是人体内重要的呼吸器官，只有进行有针对性、科学性、有效的肺康复锻炼，才能让肺更年轻、更健康。

早在1985年就有学者提出了“肺龄”的概念，称之为肺的年龄。如果肺龄比实际年龄高，说明肺已经出现了衰老。肺龄越高，肺衰老越明显。一项研究对110名无症状吸烟者进行了“肺龄”检测，男性占93.6%，平均年龄48岁，肺龄平均为59岁。也就是说，吸烟者肺功能平均衰老了11岁。

现代人面临着空气污染等环境因素的影响，加上吸烟、运动少、饮食不健康等不良习惯，都有可能影响“肺龄”。如何保持肺的年轻和健康？吴亚岑建议：戒烟、远离二手烟，吸烟是导致慢阻肺最常见的原因，戒烟可以延缓慢阻肺患者肺功能下降和病变进展，从根本上改变慢阻肺的自然病程，减少与慢阻肺相关的死亡；合理的饮食习惯，少吃油炸、烧烤类食品，戒酒，尽量选择低盐低脂低糖饮食；呼吸肌训练可以提升呼吸肌肌力，改善肺功能；呼吸操训练能起到强身健体、增加呼吸肌的肌力和耐力，减轻呼吸困难，预防呼吸肌疲劳和呼吸衰竭的发生；坚持适当的体育锻炼，是维持正常肺功能和呼吸肌力的基础，让肺保持年轻；积极防治肺部慢性疾病，如果肺存在疾病或者保养不当，会加速肺衰老，性能变差，损害肺健康，应积极主动治疗。（全媒体记者 杨云龙 通讯员 刘淑芬）