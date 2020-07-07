如何战胜备考打盹？是时候掌握这些妙招了

受新冠疫情影响，今年全国高考延期至7月7日举行，近期南方多地暴雨，阴雨天气，光线昏暗，极易引起考生瞌睡。考生面对瞌睡怎么办？如何才能击败“瞌睡虫”呢？

适度睡眠有助于去乏解困

很多人用长时间的睡眠来对抗困意，这是不对的。久卧伤气，睡眠过多，会出现气血运行不畅、筋脉不舒等现象。一般而言，青少年每天睡8个小时足以恢复体力。

午饭后可小睡半个钟头，睡醒后用清水擦把脸，醒神又补充精力。如果没条件午休，靠在椅子上闭目养神10分钟，也能让身心解乏。

合理按摩可驱赶睡意

每天早晚坚持进行头部按摩，能够消除大脑困倦。头部按摩的方法如下：用双手十指指端由前向后、由中间向两侧用力按摩10次；再短距离往返搔抓3次；最后轻缓按摩5次。在困倦时如此按摩，可以快速提神醒脑。

同时，缓解困乏还可加大感官刺激，如多做远眺能给视觉带来良好刺激，有助消除困倦。

科学饮食可提振精神

首先，饮食宜清淡。考生应多吃新鲜、易于消化的蔬菜，如胡萝卜、荠菜、小白菜、荸荠等。家长烹饪时可加些葱、姜、蒜等作料，具有祛湿、促进血液循环的功效。

其次，多补充坚果。杏仁、核桃、开心果、榛子、松子等坚果含有微量元素铜、锌等，又有较多的不饱和脂肪酸，能够激活大脑的神经反射活动，补充大脑营养，强健大脑系统，提振精神。

本文由中国睡眠学会主任医师彭志平进行科学性把关