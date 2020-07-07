中国将逐步取消活禽市场交易

本报北京7月6日电 （记者熊建）北京新发地市场发生疫情后，引发了各界对农贸市场疫情防控的关注。国务院应对新冠肺炎疫情联防联控工作机制日前举行的新闻发布会上，国家市场监督管理总局市场稽查专员陈谞表示，该局将督促各地时刻绷紧疫情防控这根弦，切实加强农贸市场等重点场所的食品安全监管，着力排查农贸市场食品安全的风险隐患。他特别提到，严厉打击野生动物非法交易，禁止食用野生动物，限制活禽交易和宰杀，鼓励有条件的地方推广活禽集中宰杀，逐步取消活禽市场交易。

疫情发生以来，农贸市场的野生动物交易相关问题一直是社会关注的焦点。对此陈谞表示，截至6月中旬，全国市场监管部门累计查办野生动物违规交易案件450件，共检查农贸市场等各类经营场所1772.6万个次，检查经营户5631.2万户次，停业整顿市场及经营户1.2万余家。

在保障食品安全质量方面，市场监管总局印发通知，部署各地持续加大对农贸市场、批发市场、超市、餐饮单位等重点场所的监督检查，对食品尤其是生鲜农产品中的农兽药残留、非法添加等风险隐患加大监督抽查力度，及时查处违法违规行为和不合格食品。截至6月中旬，已部署抽检肉、蛋、鱼、菜、果、粮等生鲜农产品和大宗食品10.5万批次，抽检合格率为96.9%，对不合格产品均及时进行核查处置。

据国家卫健委食品司副司长张志强介绍，不久前，国家卫健委组织研究起草了食品生产经营企业及其从业人员新冠肺炎防护技术指南，认真研究分析新冠肺炎的传播特点，特别是国内外食品生产经营企业、集贸市场发生的若干起感染事件，参照WHO的有关文件，针对中国食品加工业、零售经营，特别是集贸市场、餐饮业的生产加工和服务特点以及存在的主要问题，提出了更加全面系统的防控措施，主要包括食品生产经营从业人员的培训、健康管理、个人防护和返岗复工的程序，对环境和设备设施的清洗消毒，受污染食品的应急处置，零售和餐饮服务防护措施等。该技术指南将于近日请专家审定后对外发布。