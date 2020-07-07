携手抗击疫情是各国共同责任

突如其来的新冠肺炎疫情，给世界各国人民的生命安全和身体健康带来严重威胁，给全球公共卫生安全带来巨大挑战，对世界经济运行造成巨大影响，全球面临严峻复杂形势。有效防控疫情，已经成为摆在世界各国面前的共同任务。各国唯有秉持人类命运共同体理念，真诚合作、携手应对，筑牢捍卫人类生命安全和身体健康的坚固防线，才能最终战胜疫情，维护人类共同家园。

当前，国际疫情持续蔓延，世界经济下行风险加剧，不稳定不确定因素显著增多。保护主义、单边主义等逆全球化思潮抬头，以联合国为核心的国际体系和以国际法为基础的国际秩序受到干扰。公共卫生、气候变化、网络安全、极端主义、恐怖主义等非传统安全问题日益凸显，全球面临治理赤字、信任赤字、和平赤字、发展赤字的挑战。顺应世界发展大势，有效破解困难挑战，需要各国秉持公正合理、互商互谅、同舟共济、互利共赢理念，共同承担促进世界和平与发展的历史使命。

这次新冠肺炎疫情给全球治理带来严峻挑战，也凸显了全球公共卫生治理体系的不足。疫情最直接的冲击，是给世界各国人民的生命安全和身体健康带来巨大威胁。同时，疫情对全球的影响远远超出医疗卫生领域。为加强疫情防控，各国采取了一系列严格的限制措施，旅游、贸易、金融、物流等方面的全球联系大大减少。全球产业链供应链受到严重冲击，世界经济下行风险加剧。面对新冠肺炎疫情这一全球公共卫生危机，没有一个国家能够独善其身，没有一个国家能够独自应对，需要全球团结协作、同舟共济。

病毒没有国界，不分种族，国际社会只有形成合力，才能战而胜之。面对疫情带来的全球性挑战，团结应对是当务之急。习近平主席强调：“人类是一个命运共同体。战胜关乎各国人民安危的疫病，团结合作是最有力的武器。”任何一个国家都无法独自应对疫情，只有团结合作才是战胜疫情最有力的武器。在这样一个特殊时期，各国需要正确认识彼此之间高度依存、休戚与共的关系，携手共同抗击疫情。

加强国际合作是国际社会的主流声音，中国始终是推动国际合作的坚定力量。在全球抗击疫情过程中，中国始终不渝秉持开放合作精神，发出全面加强国际合作、凝聚战胜疫情强大合力的真诚声音，呼吁国际社会加紧行动起来，有效开展联防联控，携手拉起最严密的联防联控网络。习近平主席指出：“中国政府始终本着公开、透明、负责任的态度及时向国内外发布疫情信息，积极回应各方关切，加强与国际社会合作。”中国第一时间向世界卫生组织通报疫情信息，同各国分享新冠病毒基因序列，努力开展疫情防控专家国际合作，向其他国家提供力所能及的帮助，加大力度向国际市场供应原料药、生活必需品、防疫物资等产品。在二十国集团领导人应对新冠肺炎特别峰会上，习近平主席郑重提议，加强信息分享，开展药物、疫苗研发、防疫合作，有效防止疫情跨境传播，携手帮助公共卫生体系薄弱的发展中国家提高应对能力。同时，发起二十国集团抗疫援助倡议，在世界卫生组织支持下加强信息沟通、政策协调、行动配合。呼吁加强国际宏观经济政策协调，各国联手加大宏观政策对冲力度，防止世界经济陷入衰退。习近平主席的重大倡议，为全球抗疫传递了强大信心，有助于全球协调行动、凝聚抗疫合力。

越是关键时刻，越需要同舟共济、合作共赢的伙伴精神。克服这场全球公共卫生危机，需要各国共同负起责任，秉持人类命运共同体理念，消弭隔阂，扫除障碍，发出坚定信心、齐心协力、团结应对的积极信号，迅速采取协调、有力、有效的共同行动，携手应对共同威胁和挑战，维护全球公共卫生安全。

增进团结合作共识。有效应对此次全球公共卫生危机，需要各国政府和相关部门坚持科学态度和审慎精神，集中精力开展疫情防控。采取彼此协调的卫生防疫措施，开展药物、疫苗、检测等的联合研发，提升检测、追踪、隔离和治疗能力，健全公共卫生风险预警和物资储备机制，坚决遏制疫情蔓延，保护人民生命安全和身体健康，有效开展联防联控国际合作，凝聚起战胜疫情的强大合力。

发挥国际组织协调作用。支持世界卫生组织发挥领导作用，制定科学合理的防控措施，尽力阻止疫情跨境传播。积极开展抗击疫情的国际行动，不断完善全球公共卫生治理体系，推动建立人类卫生健康共同体，更好维护全球公共卫生安全和人民健康福祉。支持联合国、二十国集团等发挥积极作用，加强政策对话和交流，共商疫情防控和稳定世界经济增长的有效对策，形成协调一致的全球行动。

联手加大宏观政策对冲力度。这次疫情再次表明，经济全球化潮流不可阻挡，世界各国之间的联系更加紧密。各国需要制定更加有力、更为协调的货币、财政、贸易和社会政策，大力支持企业应对疫情挑战，努力稳定全球产业链供应链，努力降低疫情对世界经济的冲击。采取共同举措，减免关税、取消壁垒、畅通贸易。

（作者分别为中国人民大学国际关系学院教授、同济大学政治与国际关系学院副教授）

《 人民日报 》（ 2020年07月07日 09 版）