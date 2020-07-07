延期一个月后，7月7日，全国1071万考生将步入考场，迎接人生中的第一次“大考”。量体温、测核酸……在新冠肺炎疫情背景下，今年的高考显得尤为特殊。

同时，今年也是北京、天津等地首年“新高考”。在6月19日的教育部新闻发布会上，教育部高校学生司司长王辉介绍，2020年是高考改革再深化、再攻坚的关键之年。教育部将指导北京、天津、山东、海南等第二批试点省份做好新高考实施工作，确保改革试点平稳落地。

挑战：考点增设防疫副主考

今年全国高考报名人数比去年增加40万人。全国将设考点7000余个、考场40万个，安排监考及考务人员94.5万人，这是新冠肺炎疫情发生以来，全国范围内规模最大的一次有组织的集体性活动。

6月24日，国家卫健委发布的“高考防疫十条”要求，对参与组考、监考环节的工作人员和考生，要进行日常体温测量和身体健康状况监测，做到每天体温测量并记录；原则上每10个普通考场设1个备用隔离考场（每考点不得少于3个）；在考场降温和通风上，普通考场可使用分体空调或中央空调，备用隔离考场须使用分体空调。

在防疫措施上，各地也根据实际情况提出了不同的要求。

由于6月发生新发地关联新冠疫情，北京的高考防疫举措格外受到关注。据北京市教委新闻发言人李奕介绍，目前，全市高考考场布置已经完成。各考点进行环境消杀，模拟流程演练以及压力测试，每一个细节、每一个公共空间和每一个考场等都严格按照防疫标准和消杀标准进行消毒。最后几天，所有的考点进行全封闭管理，只能是考务人员和经过核酸检测的监考老师和相关人员进入。

今年北京参加统一高考的考生共49225人。以往高考标准化考场每场考生人数是30人，今年根据疫情防控需要，最大限度确保安全，降低了考场人员密度，将每考场考生人数从30人减至20人。

考点数量比往年也有所增加。设17个考区，132个考点学校，2867个考场。其中，备用考点22个。每个考点校增设1名防疫副主考，专门负责疫情防控常规工作和突发情况处置。

目前，各种“护考员”已在考点就绪。相比往年，今年考生和家长不能进校“踩点”，但各考点通过多种方式为考生和家长“云踩点”。各考点建议家长把孩子送到考点后，自行离开，避免聚集。

内容：北京“3+3”改革落地

从考试内容上来看，今年也是高考改革深入推进的一年。北京、天津、山东、海南等第二批试点省份将迎来首次“新高考”。

北京的新高考改革，即“3+3”科目组合，高考整体共4天时间。前两日进行语数外三门考试，所有学生都要参加，后面两天是六选三的选考科目。

值得一提的是，“3+3”改革在上海、浙江已经推进，北京的“3+3”使用了上海的科目组合方式和浙江的赋分方式。即关于选考三科的成绩是按照等级赋分制来划定，五等21级。将原始成绩（卷面分）全市排名，按照百分比划分等级，共五等21级，每级三分，最后一级为基数40分。

21世纪教育研究院副理事长熊丙奇告诉北京商报记者，北京的新高考兼具了浙江和上海的“3+3”特点。此外，最关键的区别是在高校的选科指引上。北京在借鉴上海或浙江的情况基础上，提出了更加明确的选科制要求，因为这些选科制将直接影响到学生的选课。

此前，由于高校提出的选考科目要求并不十分严格，浙江、上海等地的高考改革经常出现功利博弈弃考等情况。如大规模的“物理弃考”，引发社会广泛关注。而北京在推进新高考之后，由于高校提出的要求相对来说更为严谨和严格，如大部分提供专业都提出必须要一门物理科目要求，还有少数专业提出两门必考等。之前发生的功利博弈、弃考物理等现象，在北京的新高考推进过程中得到一定解决。

“各科目会考基本在高二上半学期前就结束了，其实也基本上能判断出自己对哪些专业感兴趣。虽然需要提前规划自己的学习生涯，但我个人感觉还是挺好的，目标更明确，未来就往着这些专业去报，学习的精力也会更集中。”北京一名在校高中生就告诉北京商报记者。

目前，第三批高考改革试点也在推进中。与第二批不同，第三批或采取“3+1+2”模式，即除了语数外必考，还包括一门首选科目，考生须在物理、历史中选择一科；“2”是再选科目，考生可以从化、生、政、地四个科目中选择其中两门。

熊丙奇认为，其实从扩大学生的选择权角度来看，“3+3”其实给予学生更大的选择权，但这对于高中办学的要求也会更高，比如加强师资建设、课程建设、场地建设以及学生的生涯规划教育。后续具体选择哪种考试模式，还需根据各个地方的办学条件而定。

不过，在上课模式较为特殊的今年推进改革，也有不少人担心考试难度。教育部考试中心主任此前在接受采访时表示，今年将以“稳”字当头，高考的命题将保持试卷结构、题型题量，以及考试难度的相对稳定。今年还有高考综合改革的首考落地的四个省市，试卷也将在各省前期统一组织的适应性测试的基础上保持相对稳定。

招生：从严督查违规行为

在招生方面，教育部在7月2日发布的通知中提到，加大对违规招生的监督检查力度，坚持发现一起、查处一起、零容忍。认真开展新生入学复查，对弄虚作假、考试舞弊，骗取加分资格或企图冒名顶替的新生，坚决取消其入学资格并严肃处理；报到入学的取消其学籍，不予新生学籍电子注册；同时配合公安、纪检监察等部门一查到底，依法依纪追究有关人员的责任。

熊丙奇表示，当前，随着高考录取程序的远程化，每个考生都可在网上查到自己的录取信息，所以此类案件已经很难再次发生。但是，篡改学籍、身份信息的高考舞弊依旧存在。

熊丙奇建议加强高考招生、录取信息公开的力度，实现透明高考。同时加大对高考作弊的处罚力度，有必要把冒名顶替这类舞弊行为直接入刑。并推进大学建立现代学校制度，实行“严出”培养模式。

此外，在打击考试舞弊方面，教育部表示，从5月开始，各地有关部门陆续开展了“打击销售作弊器材”“净化涉考网络环境”“净化考点周边环境”“打击替考作弊”“清理整顿涉考培训机构和助考中介”等5个专项行动，依法打掉了一批“助考”犯罪团伙。相关整治行动将一直持续到高考结束。

如北京市海淀区在今年升级了智能考试综合管理平台，率先实现了国家教育考试综合管理平台全流程全要素全环节应用。该升级改造后，“电子保镖”能力更强了，可以满足“市-区-校-考场”实时数据传输，考务电子化、保密室智能化、身份认证数字化、试卷跟踪与考务无缝对接，考务操作全程留痕可追溯，试卷流转全程监控等，为实现智能考务、高效指挥及科学决策提供有力支撑。

今年，各地将进一步加强考点入场管理，积极采取多种检测手段，防止高科技作弊工具进入考场；采取多证核对、人机比对等措施严防替考。同时，严格遴选考务工作人员，严格执行考务规定，及时发现和处置考场舞弊行为。（记者陶凤 王晨婷）