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浙江新昌探索“五水共治”

全民参与 共护绿水青山

2020年07月07日08:21 来源：人民网－人民日报

本报杭州7月6日电  （记者方敏）“新昌环境因‘五水共治’大变样，山变绿了，水清澈了，风景实在太美了。”从浙江杭州赶回家乡的葛桂凤感慨道。如今，位于新昌县小将镇的盐帮古道，名气更响了，吸引了大量游客前来游玩。

盐帮古道的嬗变，是新昌全力治水的结果。近年来，新昌县委县政府抓住机遇，着力推进“五水共治”，抓实抓细“河（湖）长制”。新昌分别于2013年和2017年推出“河长制”和“湖长制”，推行河长通APP巡河管理，各级河（湖）长均按要求巡河，履行“管、治、保”三位一体职责……

新昌创新“五水共治”体制机制，让全民参与，收到了扎扎实实的成效，先后成为国家生态环境部颁发的首批“国家生态文明建设示范县”、第三批“绿水青山就是金山银山”实践创新基地。2019年，新昌江、澄潭江、黄泽江“三江”交接断面水质均值保持在Ⅱ类水标准，14个地表水断面功能区达标率100%。

“治水工作永远没有‘休止符’，只有‘进行曲’，我们要努力做好新时代治水工作答卷人。” 新昌县治水办负责人张国伟说。

《 人民日报 》（ 2020年07月07日 06 版）

(责编：李轶群、许晓华)


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