用好抗疫的基层治理经验

习近平总书记指出：“治国安邦重在基层，党的工作最坚实的力量支撑在基层，最突出的矛盾和问题也在基层”。基层是国家治理的“神经末梢”，直接决定着社会治理的整体效果，关系着党和国家政策目标的实现，影响着国家治理体系和治理能力现代化的水平。

突如其来的新冠肺炎疫情，既是对国家治理体系和治理能力的一次大考，也是对基层治理的一次实战检验。如今，疫情防控进入常态化，我们既要“向前走”，在常态化防控中做好经济社会发展各项工作，也要及时“回头看”，总结经验，从党建引领、协同共治、科技支撑和法治保障等方面优化基层治理体系，提升基层治理能力。

以党建为引领，锻造治理“主心骨”。在疫情大考中，广大基层党员干部纷纷下沉一线，冲在前、做表率，让党旗在疫情防控一线高高飘扬。实践证明，基层党建是基层治理的根基，基层党组织是带动基层发展的“红色引擎”。让引擎充分发动起来，就需要用党的理论武装基层党组织，选好、用好、管好基层党组织带头人，发挥基层党员的先锋模范作用，不断提升基层党组织的政治引领能力。

以共治为理念，画好治理“同心圆”。百川聚江海。党员干部、爱心企业、热心群众、志愿者、网格员等多方参与的多元治理格局让疫情防控有了速度，也有了温度。经验告诉我们，推动社会治理和服务重心向基层下移，把更多资源下沉到基层，才能让基层治理向着协作治理方向迈进，实现基层治理精细化的目标。这就要求积极探索创新基层治理实现途径，激发群众参与基层社会治理的内生动力，构筑多方参与、多元共治的治理格局。

以科技为动力，跑出治理“加速度”。数字化、智慧化治理在此次疫情防控中成效明显，例如北京经济技术开发区推出的“战疫金盾”系统，上海徐汇推行智慧网格化工作，都为疫情防控期间的人员管理提供了极大便捷。可以说，智慧治理，是未来基层治理的转型方向。为此，我们要加快构建从“城市大脑”到“社区细胞”的数字化治理体系，着力培育好“数字土壤”，增强基层干部的数字化治理能力，提升基层智慧化治理效能。

以法治为保障，织密治理“防护网”。在统筹疫情防控和经济社会发展中，基层工作人员一方面加大对危害疫情防控行为执法力度，另一方面着力加强疫情防控法治宣传和法律服务，引导人们增强法治意识，依法支持和配合疫情防控工作，为疫情防控提供了有力法治保障。基层干部需要将这些积极成效，沉淀为基层治理的“法治基因”，进一步完善德治、法治与自治相结合的基层治理体系，实现良法善治。

“纷繁世事多元应，击鼓催征稳驭舟。”加强和创新基层治理是时代课题，任重道远。我们既要时刻保持大战状态、大考作风，又要总结经验、放眼长远，创新基层治理体系，提升基层治理能力，将基层治理的“最后一公里”变为服务群众的“最美零距离”。

（作者单位：中国人民大学法学院）

《 人民日报 》（ 2020年07月07日 05 版）