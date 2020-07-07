众志成城 抗击1号洪水

受近期强降雨影响，长江2020年第1号洪水7月2日在上游形成。鉴于当前长江流域的汛情，长江水利委员会自7月4日12时起将长江水旱灾害防御Ⅳ级应急响应提升至Ⅲ级。长江水利委员会水文局7月6日15时继续发布洪水黄色预警，提请长江中下游干流沿线、洞庭湖湖区、鄱阳湖湖区、水阳江等地有关单位和公众注意防范。

长江流域大型水利枢纽、重点堤防水库等如何积极应对汛情挑战？记者近日在三峡大坝和洞庭湖湖区、鄱阳湖湖区等长江流域防汛重点区域进行了采访。

三峡大坝——

拦洪削峰，缓解下游压力

每年汛期都是三峡集团流域枢纽管理中心水库部、长江电力梯级调度中心最为忙碌的时期，今年6月长江流域入汛以来，极端降雨事件频发，区域性暴雨洪水重于常年，长江上游乌江流域2020年第1号洪水早在6月下旬就已形成。

7月1日早上6点，长江电力梯调中心气象预报值班员李波用冷水洗了把脸，便急匆匆从值班公寓走向办公楼，开启了新一天的气象会商。值班周期内，预报员基本一周不能回家，早上6点半进入工作状态，一直持续到晚上10点，用他们的话说：“整个汛期想的、念的都是流量、雨量。”

在正式上班前，王祥和水文预报同事已经开始了子流域的流量预报、内部会商讨论。随后，来不及休息调整，他们与水文气象部门开展了当天的第一轮会商，讨论洪水过程、峰现时间、具体量级。在7、8月主汛期，谁也不敢掉以轻心。

当晚8点，据预测，夜间乌江、三峡区间东段将出现大雨。晚9点，长江电力梯调中心水文预报团队全体人员紧急与水文气象部门开展了第二轮会商，确定7月2日将形成洪峰为5.3万立方米每秒的洪水，并编制出洪水调度方案。

根据长江委调度令、调度方案，调度值班人员必须要回答两道防洪度汛专业题：一道题是根据出库流量和机组过流能力，计算出大坝泄水量；另一道题是综合考虑各深孔的运行条件，选择合适的深孔及方式进行泄洪。经过测算和校核，梯调中心调度台最终下达三峡大坝6号、8号深孔闸门开启指令。

本轮洪水，三峡水库最大拦蓄量为1.8万立方米每秒，拦蓄水量近16亿立方米。

洞庭湖——

精密监测，助力防汛决策

进入主汛期以来，作为湖南岳阳城陵矶水文站城陵矶（七里山）断面负责人，张民肩上的担子重了不少。

洞庭湖对长江中游水量起着巨大的调蓄作用，长江水在荆江段从松滋、太平、藕池、调弦四口分泄入洞庭，再从城陵矶口回到长江，这一吞一吐之间，就可削峰平洪。因此，城陵矶入长江口水的流速流量，是上下游防汛决策的重要依据。

“以前水位稳定、水流平缓时，每两到三天测一次流速。”但5月28日以来，长江和洞庭湖水位进入快速上涨期，一个月左右的时间，江湖水位已经上涨了9米多，现在每天至少要测一次。

在仪器的指引下，船沿着固定的断面，从这头跑到对岸，再折返回来，各测一次。张民认真地收集数据。“两项数据的精度差，要在2%以内。”张民告诉记者，长江水利委员会水文局会密切跟踪数据的采集，要是数据没有按点送达，水文局预报中心就会来电询问情况，海事、沿线及上下游防洪调度部门也等着数据做决策参考。

7月6日的数据同5日相比，几乎没变化——19700立方米每秒，但站点监测到洞庭湖水位已超警戒水位0.43米，且还在继续上涨，说明长江的顶托作用在持续。在洪峰逐渐靠近之际，张民收集的数据将提示防汛部门绷紧神经，守护好人民群众的生命财产安全。

目前，为了更好地掌握汛期洞庭湖来水情况，长江水利委员会水文中游局岳阳分局加大了监测力度，原来一些只需巡测无需人员常驻的水文站，都派了人24小时值守。留在城陵矶的人员一下子减少10多个，每人的排班都是满满当当，张民索性和几名同事住在分局里，全天候待命，“这里走两步就到监测点，哪怕半夜有突发情况，提着电脑就能赶过去。”

鄱阳湖——

昼夜巡堤，力保万无一失

暴雨叠加，江湖并涨。全揽长江江西段152公里岸线和鄱阳湖近2/3水域面积的九江市，防汛压力不小。7月6日深夜两点，鄱阳湖湖口水文站水位涨至19.50米，与警戒水位持平，达到洪水编号标准。依据相关规定，鄱阳湖2020年第1号洪水形成。

看到手机中弹出的即时快报，正在鄱阳湖大堤上摸黑查险的周楠不由得心中一紧。周楠是江西九江湖口县水利局干部，自7月1日以来，他已在距鄱阳湖湖口仅300多米的双钟堤上坚守了6个昼夜。

“宁可‘十防九空’，也要万无一失，确保江湖两‘全’是我们的使命。”周楠深一脚浅一脚地踩在泥泞中，对每一处隐患点都查得格外仔细，全长1.38公里的巡检路线，走一趟下来近两个小时，这样的巡查，每天昼夜各两次。

7月3日上午10点左右，周楠在例行巡堤时突遇险情，双钟堤背水面出现3处大小不一的渗水点，浊流喷涌而出。若不及时处理，细沙随水带出后将掏空堤脚，引发堤坝下陷，甚至出现溃口。

封堵管涌，事不宜迟。周楠迅速上报险情，并制定了应急抢险方案。20多名工人和3辆满载粗砂、碎石的卡车第一时间抵达现场。在周楠的指挥下，工人们先在渗水点底层铺设了宽约1米、长约5米、厚度达20厘米的粗砂，而后又分别铺设了两层大小不一的碎石。两个多小时后，险情就被初步控制。

九江市濂溪区和湖口县共有39公里长江岸线和62公里鄱阳湖岸线，是此次应对长江1号洪水的重点区域。7月3日18时，江西省防汛抗旱指挥部启动防汛Ⅳ级应急响应。截至目前，九江市濂溪区和湖口县共计安排1300余人驻堤开展巡查，740余人的应急抢险队已进入24小时待命状态，防汛物资仓库储备草袋3万条、编织袋35万条、编织布17万平方米，各类防汛物资价值320万元。

本期统筹：胡安琪

《 人民日报 》（ 2020年07月07日 04 版）