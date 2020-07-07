以平常心对待高考，别为成绩和未来过度忧虑

高考只是我们人生中一件很重要的事，但不一定是最重要的事，生命才是我们最重要的事。我们对生命要有一个全新的认识，对生活有全新的态度。

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2020年全国统一高考，7月7日正式拉开序幕。这一届高考生，由于新冠肺炎疫情，度过了一个前所未有的备考季。在最后冲刺的这一学期里，他们迎来一系列猝不及防的变化，比如往年固定的高考日期被推迟了一个月，很多人都经历了长期宅家复习的特殊阶段。

在高考即将到来之际，清华大学社会科学学院院长、清华大学心理学系主任彭凯平接受本报记者专访。他说，疫情带来的诸多变化，对今年考生造成了特殊的心理压力。考生应保持积极的心态，以平常心对待高考，对成绩和未来计划不要产生“灾难性思维”；家长和学校要注意多给孩子关怀和鼓励，加强对考生心理方面的保障。

今年年初，疫情暴发后，清华大学心理学系联合多家机构和单位启动了“抗击疫情，心理援助”紧急公益项目，开通心理援助热线。彭凯平说，他们心理援助热线接到了大量高中生打来的心理咨询电话。“我们的孩子确实担忧高考，更担忧的是父母因为高考而对孩子形成很大的压力”。

彭凯平说，可能导致考生考前精神压力过大的原因主要来自三方面：对未来的不确定性，给考生增加了很多诸如焦虑、担忧等额外的心理负担；宅家防疫的封闭空间，改变了考生以往的生活规律、生活方式和身心状态；全天宅家学习，考生和父母之间容易出现情感上的矛盾和冲突，亲子关系变得紧张。

还有一些高考生之所以产生浓重的焦虑感，是因为他们过分看重一场考试和人生道路的关系，很丧气地觉得自己一旦高考失利，未来就彻底没有好出路了。彭凯平认为，通过这场疫情，全社会应该改变一些比较传统的观念和思想，比如“一考定终生”，淡化考试分数，而强化人生意义。

“今年疫情可能会让大家对高考有一个新的认识——高考只是我们人生中一件很重要的事情，但不一定是最重要的事情，生命才是我们最重要的事情。我们对生命要有一个全新的认识，对生活有全新的态度。”

彭凯平认为，“考得好就决定未来发展好”这一观点是错误的。“现在有一个很重要的概念叫终身学习，人类社会一定要培养终身学习的习惯。学生在校期间养成的学习习惯、思维习惯、生活习惯，它们所带来的人的气质变化才是对一个人最重要的事情，别单纯把分数看得太重要。”彭凯平说，对年轻人而言，真正重要的是具备为人处世的能力、优雅的谈吐和较强的团队精神，保持阳光、健康的生活方式和心态。

在高考生正式走进考场前的这段时间，如何更好地自我调节心理状态？彭凯平给高考生提出五点建议。

第一，学习调节情绪。充分的休息，是积极情绪的一个重要调节技巧。“到了这个时候你再去临阵磨枪，已经没什么用了，大脑是需要休息的，心情的调节非常重要。”彭凯平说，此时考生要让自己保持愉悦心情，听听音乐，看看大自然。

第二，别藏在家里躺在床上，要保持一定适度、健康的运动，多出来走走、看看，饮食上保证身体的营养。

第三，对考试、成绩，以及未来的计划保持积极心态。不要产生“灾难性思维”，总想着：“我没准备好，我怎么办？”“我没准备好，我一辈子就完了，我工作也完了！”

第四，保持积极的人际关系。这段时间，考生和父母、同学、老师都要保持良好的社会关系，进行积极的关系建设。“当周围都是支持你、关怀你、爱你的人，这会让你感觉很温馨、很温暖，也会让你变得更加聪慧”。

第五，找到一个简单易行，能让自己产生“福流”感的事情，即“做这件事情能够一下子让你静下来，沉浸其中，酣畅淋漓，物我两忘”。“比如笑，做情绪调节就是要学会笑，可以自己对着镜子傻笑，或者听相声、听音乐，做你喜欢的事情”。一些看似微小的行动，其实决定了每个人心理倾向，比如去洗澡，穿一身新衣服，把自己打扮得干干净净，意气风发，这就能给考生带来自信感。

彭凯平希望考生能和周围人多接触，多和朋友、家长谈心，分享自己当下的担忧和愿景。另外，可以去憧憬一下高考之后自己能做的“充满希望的事情”，这种希望未必非得和大学志愿连在一起，也可以是那些美好的生活愿望，比如去向往已久的地方旅行，遇见自己喜欢的人，等等，“这种积极思维是有意义的”。

除了考生的自我心理调节，在高考前夕，家长和学校也必须通过一些方式和渠道为高考生减压。

彭凯平看到，不少家长过于操心孩子的高考，把自己搞得成天压力很大，神经兮兮，结果严重影响到孩子的情绪。“家长必须以身作则，让自己心态调整到积极状态，这个时候就会对孩子产生正面积极的作用”。

他建议，家长要寻求建立社会支持网络，与别的家长多交流沟通，互相帮助。但是要注意，在和其他家长的交流过程中，不要攀比，不要说谁考得好，谁考得不好，也不要挑剔老师哪里不行。“我们家长聚在一起要把话题改一改，多讲一讲互相支持关怀的事情，少一点批评和挑剔”。

彭凯平强调，父母一定要多给孩子爱、关怀和支持，多理解、多欣赏。“因为即使孩子没考好，并不表明你的孩子这一生完蛋了，并不表明你作为父母失败了——因为你的失败和成功是由你来决定的，不是靠你的孩子来决定的”。

高考前后，学校教师们应当给予考生更多鼓励，不要提所谓的排名、升学率，要经常表达出每个孩子都很优秀的态度；教师要加强和学生、家长的沟通，做到坦诚、公开、透明，保持互相理解和支持。

另外，彭凯平建议，高考期间，学校除了给考生提供物质和安全保障，还要充分重视心理层面的保障，提供心理咨询，让所有考生内心觉得很温暖、踏实。

中青报·中青网记者 沈杰群 来源：中国青年报