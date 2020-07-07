39款儿童服装质量抽检不合格

昨日，北京市市场监督管理局最新公布了对本市市场上销售的儿童服装的质量抽检结果，39款儿童服装质量存在问题，涉及产品使用说明、纤维含量、绳带等项目。目前，市市场监管局已对不合格产品的销售者立案查处。公示的不合格产品生产企业和有关经销单位应按照相关法律法规的要求主动采取措施，保护消费者合法权益。

北京青年报记者注意到，在这些不合格儿童服装中，一款优淘服饰有限公司生产的“摩咔巴蒂 MOKABADI”牌小花吊带套装，被检出产品使用说明、可分解致癌芳香胺染料、耐碱汗渍色牢度、耐湿摩擦色牢度、耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐皂洗色牢度、纤维含量等8项不合格；一款标称授权商为无锡贝贝帕克文化创意发展有限公司的“Disney baby”牌森林探险男童梭织灯芯绒长裤，被检出可萃取重金属含量、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、纤维含量等4项不合格；一款安阳圆圆猫制衣有限公司生产的“圆圆猫”牌女童小白兔针织短裙两件套，被检出产品使用说明、纤维含量、断针类残留物的检测，绳带等不合格。

北京市市场监管局提示，在本次儿童服装产品质量抽查检验中，还发现部分产品存在质量问题且通过产品标称的企业地址及联系方式无法与标称生产企业取得联系，建议消费者谨慎购买。详细不合格儿童服装名单，消费者可登录北京市市场监管局官网查看。（记者 王薇）