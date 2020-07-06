人民网专访：疾控专家谈高考期间如何保障“身心”健康

人民网北京7月6日电（董童）受新冠肺炎疫情影响，今年的高考时间推迟了一个月，即将于7月7日开始。虽然疫情防控已经进入常态化，但是考生在考试期间的各项防护措施，一点都不能少。

7月6日，人民网联合国家卫生健康委，邀请中国疾控中心职卫所研究员孙承业、中国疾控中心环境所副研究员沈瑾做客人民网，就高考考生在考试前和考试过程中应如何进行健康防护和调整好心理状态的问题，面向广大考生及家长进行解答。

保障考生安全 日常活动做到“两点一线”

高考对每个考生及家人来说，是人生非常重要的一件事。那么，考生在考试期间该如何确保安全呢？对此，孙承业强调：“考生在考试前及考试期间进行活动，要做到‘两点一线’，减少与陌生人接触，保持居家环境卫生并适度消毒，使病毒暴露降到最低。”

“在参加考试必须出门的情况下，居家环境中无须戴口罩，但当处于走廊和电梯内、乘坐公共交通工具时，一定要全程戴好口罩。低风险地区的考生，进入考点落座后是否佩戴口罩由自己决定。在非低风险地区和备用隔离考场内，不仅考生全部都要戴口罩，工作人员也必须全程佩戴口罩。而且，根据现在的国家标准，推荐使一次性医用口罩或医用外科口罩。”孙承业说。

同时，他还提醒考生和家长：“要随身准备一个单独包装的口罩。虽然口罩可以重复使用，但累计使用时间不宜超过8小时。”

缓解考生焦虑 家长先控制好自身情绪

在回答考生和家长应该如何调整好心态的问题时，沈瑾表示：“在今年高考推迟的一个月里，教育、疾控、医疗等各部门为疫情防控做了充分准备，为确保环境安全，对所有考点的环境进行了彻底清洁消毒。同时，也要求包括考生、工作人员、监考人员在内的所有人员，要进行健康监测。”

在疫情防控角度上，沈瑾建议考生和家长大可放心，目前已有一个安全、有序的环境，能够保证大家顺利完成高考。她表示：“为尽量减少人员聚集，今年在考点的布置上也有所变化，不仅拉大了考生间距，还设置了备用隔离考场，以备出现特殊情况的考生可以参加考试。目前，这些措施已落实到位。”

“每一年的高考大家都会觉得心里很有压力，这很正常。但如果考生过分焦虑，可以学习呼吸放松技术，或跟父母及时沟通，排解焦虑的情绪。同时，调节好心态，有利于考试的发挥。”她说。

沈瑾还提出：“对于考生来说，家长也是一个特别重要的因素。为避免影响孩子，家长一定不要焦虑，并为考生提供一个安全、平稳的环境。在发现孩子很焦虑时，家长一定不要责怪孩子，要在控制好自己情绪的基础上，通过相互间的沟通，缓解孩子的紧张情绪。”

最后，孙承业和沈瑾祝愿所有考生能够健康、安全地奔赴考场，并取得理想成绩。