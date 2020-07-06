黄薇：再战疫情 勇挑重担坚守一线

从医33年，先后经历了非典、H1N1、H7N9、芦山地震等多次突发公共卫生事件，在突发事件前，她总是坚守在一线，靠前工作。“新冠”疫情来袭，57岁的她主动退掉机票，放弃春节休假，连续工作10多天战斗在抗疫第一线。作为一名20年党龄的老党员，宜宾市第一人民医院党委委员副院长黄薇，充分发挥了党员的先锋模范带头作用，主动作为，立足岗位践行全心全意为人民服务的入党誓言。

2月1日，党委委员、副院长黄薇召开现场会议，部署防控工作

“我们要再成立一个综合小组，负责协调非医疗事务……”2月1日上午9点，在宜宾市第一人民医院A区门诊大楼前，黄薇正带领医院防控办小组成员召开现场会议，这样的高效碰头会，从1月22日以来，每天都会如期举行。她要听取每个小组负责人的工作汇报，并对前一日问题进行追踪。从发热门诊的工作，到每位医护人员如何保护自己，所有的关键环节黄薇都要仔细询问并给出指导性意见。

黄薇查看留观病房部署情况

从得知疫情发生开始，黄薇每天早上8点前到办公室，再根据当天工作安排进行现场督察或现场检查。每天晚上，还要对根据搜集反馈的信息、当天的工作动态分析评估，规范和拟定重要制度。作为市卫健委医疗救治、诊断防控专家组副组长，黄薇还要负责对宜宾市的五个区县防控工作、病人排查救治等关键环节把关，常常工作至深夜，到了半夜还时常被各类电话唤醒，处置紧急事务……加班成了她的工作常态。

医务工作者很难有春节举家团聚的机会，今年春节，黄薇本打算休假4天，与家人共度春节。面对严峻的疫情，她向医院党委报告，主动请战，取消了休假安排。

1月23日上午，医院党政主要领导现场部署疫情防控工作，黄薇副院长详细汇报了近期工作情况，逐一查看了医院发热门诊、预检分诊工作开展情况。中午11：00，黄薇召集疫情防控办公室成员召开紧急会议，要求做好春节期间各岗位人员、物资等应急预案，并落实了留观隔离病房等事宜。下午4：30，黄薇又带领疫情防控办成员巡查医院院区，对相关工作落实情况逐一核对，确保春节期间抗疫工作流程畅通，人员招之能战。

黄薇说：“担心还是有的，但从非典到现在，我见证了我们国家在传染病防控和应急管理的科学化的进程。科学应对、优化流程、标准防护，会将感染风险降到最低。您所看到的，我们这些管理者每天这样紧张的工作，就是为了把工作做实做细，不断优化流程，做好隔离防护，督促各级各类医务人员落实院感防控，让我们的医务人员科学防控、平安履职，保障人民群众的健康。”

采访中，黄薇说“我真的不算什么，那些在寒风中一站就是几个小时的医务人员，穿着防护服在一线工作的同事，他们才是真正的战士，是他们把最危险的病毒挡在了最前面。”