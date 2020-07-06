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北京高考期间多雷雨 午后体感闷热需防暑

2020年07月06日15:58 来源：人民网-北京频道

　　人民网北京7月6日电 北京今年高考期间（7日-10日）多雷雨天气，白天最高气温在27-33℃之间，湿度较大，午后体感较闷热，考生及家长带好雨具的同时，还需注意防暑，及时补充水分。

　　昨天，北京天气以多云为主，白天最高气温达到了32℃，同时湿度较大，人体感觉较为闷热。昨天午后，北京再次出现雷阵雨天气，实况统计显示，昨天15时至20时全市平均降水量4.3毫米，城区平均1.7毫米，全市最大降水量昌平菩萨鹿60毫米，城区最大降水量朝阳首都机场46.8毫米。

　　今天起进入小暑节气，预计今天白天北京天气多云转阴，大部分地区有雷阵雨，北转南风二三级，最高气温31℃；夜间阴转多云，南转北风一二级，最低气温21℃。

　　明天开始，又是一年一度的高考时段了。明后两天，北京仍不时有雷雨现身，白天最高气温在33℃左右，湿度较大，体感较闷热，考生及家长带好雨具的同时，还需注意防暑，及时补充水分。

　　专家提醒，今天午后北京大部地区有雷雨天气，出行携带雨具，注意防雷避雨；近期降雨频繁，请避免到山区、河道等危险地区活动，谨防地质灾害。

(责编：许晓华、李轶群)


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