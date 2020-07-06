2020年6月30日，遵义医科大学附属医院举行纪念建党99周年暨“七一”表彰大会，庆祝党的99岁生日，弘扬伟大的抗疫精神，凝聚赓续前行的力量，进一步激发全院党员爱党敬党，自觉践行初心，勇担使命，毫不松懈抓好疫情防控、全力推动医院转型发展。

大会播放了遵医附院党委宣传部制作的抗疫纪实专题片《逆行战疫遵医人》，充分展示了遵医人在战“疫”过程中不畏艰险，迎难而上，鄂州、将军山医院和医院本部三线作战的遵医担当和遵医贡献。由四名男生演唱的歌曲《你的答案》唱出了遵医人“医心向党勇战疫 丹心一片写赤诚”的深厚情怀。两位援鄂医疗队队员——呼吸二科医生周亮、感染科护士刘霞分别围绕鄂州战“疫”进行了真情讲述，彰显了遵医人在鄂州救治新冠肺炎患者的遵医方案、遵医温暖和遵医力量。援鄂医疗队队员、全科医学科主任肖雪等四名医护表演的诗歌朗诵《我愿意》，表达了遵医人的医者仁心。

在现场，这些战“疫”中并肩而行的身边人、殚精竭虑医治患者的身边事、和生命至上、人民至上的大爱情深，深深触动和感染着在场的医护人员，大家一致表示，要将抗“疫”精神转化为推动医院转型发展的不竭动力，尽我所能献力医院。

会上，面对鲜红的党旗，遵医附院党委副书记刘琪领誓，在抗疫一线火线入党的新党员举起右手庄严宣誓，用响亮的铮铮誓言表达对党的满腔赤诚和永恒初心。

医院党委副书记刘琪主持大会

宣誓仪式后，党委副书记刘琪主持表彰大会。党委书记唐自力宣读《关于表彰2020年度先进基层党组织 优秀党务工作者 优秀共产党员的决定》。院领导唐自力、赵逵、王达利、俞松为10个先进基层党组织、20位优秀党务工作者、111位优秀共产党员代表进行了颁奖。

医院党委副书记刘琪领誓

2020年初，在抗击新冠肺炎疫情这场没有硝烟的战斗中，作为贵州省新冠肺炎定点救治医院，遵医附院坚持党建引领、主动担当、积极作为、精准发力，举全院之力，充分发挥重症力量和学科优势，鄂州、将军山医院、医院本部三个战场三面作战，提高治愈率、降低病亡率，传承着红色基因的遵医党员干部义无反顾、身先士卒、不畏牺牲、救死扶伤，在疫情的“大战”、“大考”中冲锋在前，表现出强烈的责任意识和使命担当。全院 75个党支部、1600多名党员纷纷递交请战志愿书，1528名医护人员以个人名义上交请战申请。战“疫”中，47名党员争当先锋表率，勇闯“红区”、无惧生死、勇作勇为，59名年轻的医务工作者火线入党。他们用党员的责任与义务和医者的天职与担当的双重身份双重担当，诠释着全心为民的纯度、精准施治的硬度和大爱无疆的深度，在打赢疫情防控阻击战中发挥了共产党员的“硬核”作用和中坚力量。