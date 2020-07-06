精细化管理让城市更美好

城市是经济社会发展和人民群众生产生活的重要空间载体，是人类文明进步的见证。截至2019年，中国城镇化率已突破60%，这代表着传统观念中的“乡土中国”正转变为“城市中国”。

随着国内城市面貌日新月异，规模不断扩大，人口日趋增多，过去相对粗放的管理方式已不适应当今形势，加强和改善城市管理的需求日益迫切。在此过程中，精细化的城市管理模式脱颖而出。城市越大，越需要精细化管理。只有精细治理城市，才能发现和解决已出现或潜在的“城市病”。可以说，为使城市更美好、更宜居，各地政府都在积极探索城市管理精细化的新路子。

城市管理精细化，顾名思义，是要将管理精细落实到城市的每一处角落。通过区域“网格化”，深入社区基层，切实管理好城市的最基本单元。对于网格负责人而言，一方面，具体落实政策措施，为居民排忧解难；另一方面，反映群众遇到的问题，助力政府改进管理方式。在今年疫情防控期间，网格员采集各网格区域内居民健康状况信息，督促住户进行核酸检测，守好防疫社区防线。城市管理还要有广泛性，这就意味着方方面面都要顾及。从垃圾分类到改造老旧小区、整治街面，从提升政务办理效率到健全公共服务设施、打造方便快捷生活圈……精细化要体现出事无巨细、无所不包的特点。

从手段上看，精细化须借助科技发力，方式也要不断创新。5G时代，大数据、云计算、人工智能等新兴技术飞速发展，在数据收集、趋势预测、动态跟踪、实时监控、资源调度等方面具有传统技术无法比拟的优势。科技赋能，有利于突破管理天花板，为城市管理精细化锦上添花。此外，城市里新现象产生、旧秩序改变，除了用好科技手段之外，还须秉持创新理念。以数量日益增多的私家车为例，不少车主难求一车位，在城市空间极其有限的情况下，增加停车场并不现实。为此，一些城市变换思路，建设立体车库，在垂直方向上扩大停车容量。这样一来，既解决了停车难题，又避免了因乱停车导致的妨碍交通秩序、影响街面美观。如今，城市管理面临的种种问题比以往更加复杂，管理必须坚持守正创新。城市管理更需要适时变通，根据实际情况有的放矢。

管理是手段，服务是目的。城市管理最终指向服务群众，服务是管理的出发点和落脚点。一味强调“管”，不仅容易形成消极的刻板印象，还有可能堵塞与群众沟通的渠道。管理者要学会倾听、以人民群众的利益为中心。在此基础上，采取基层群众自治、多方合力的方式，兼收并蓄地吸纳人民群众提出的好对策好建议，使群众自我管理、自我服务成为有益补充。

伴随时代的发展变化，城市管理方式也必须相应转变。精细化管理的出现恰逢其时，是当下治理城市的有益模式，也是大势所趋。做好城市精细化管理，城市才会更美好！