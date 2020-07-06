小暑习俗知多少？民间流行“食新”、吃藕

“小暑大暑，上蒸下煮。”小暑是夏季的第五个节气，虽然它不是一年中最热的时候，但此时很多地方的人们，已能感受到高温的威力。

小暑是一个表示温度变化的节气。为了应对之后愈发炎热的天气，民间有一些流传已久的习俗，如讲究“食新”；也有人家会趁着天气晴好，晾晒衣物、书籍之类。

小暑的由来

按传统算法，小暑是干支历午月的结束以及未月的起始。此时太阳到达黄经105°，于每年公历7月6—8日交节。

关于这个节气的由来，吴澄《月令七十二候集解》中记载：“六月节……暑，热也，就热之中分为大小，月初为小，月中为大，今则热气犹小也。”

暑有“炎热”的意思，小暑为小热，还不十分热。不过，小暑虽然不是一年中最炎热的时候，但接下来的节气就是大暑，民间素有“小暑大暑，上蒸下煮”的说法。

“节气是个时间概念。”民俗学者王娟解释，小暑不是节日，习俗并没有特别复杂，“这个节气之后，天气开始变得闷热。”

“小暑一声雷，倒转做黄梅”。小暑前后，除一些地区收割冬、春小麦等作物外，农业生产上主要是忙于田间管理，也要特别注意防范旱、涝、风灾等。

如何应对炎热天气？

面对小暑后炎热的天气，人们有一些约定俗成的做法。

夏天天气热，古代虽然没有冰箱，但大户人家往往会提前存储一些冰块，夏天取出来使用。有些商家还会把杨梅、桃子等时令的水果切碎放在冰里，做成冷饮，很像现在的“冰粥”。

趁着小暑前后晴天比较多，气温也高，人们会抓紧时间把书籍或者许久不曾穿过的衣物拿出来，放到太阳底下晾晒，既能祛除霉味，又能防止书籍受潮生虫。

爱美的女孩，还会买茉莉花别在发髻上。有说法称，小暑之时茉莉花开，古时女子喜将连蒂的茉莉花簪成花球花带，戴在头上或别在衣襟上，清香宜人。

饮食习俗知多少？

考虑到炎热的天气，人们在夏天往往会吃得比较清淡。

一些地方有小暑吃藕的习俗，藕中含有大量的碳水化合物及多种维生素，具有清热养血等功效。日常生活中，可以把鲜藕用小火煨烂，切片后加适量蜂蜜食用，对安神入睡有一定帮助。

民间也保留着“食新”的习俗，即在小暑过后尝新米，人们用新收获的稻米做饭，要祭祀祖先和“五谷大神”，也会吃尝新酒。城市里一般买少量新米与老米同煮，再吃一些新上市的蔬菜等。

“鸭汤、冬瓜汤性凉，比较适合夏季食用。”王娟说，同理“小暑吃黍，大暑吃谷”，“用荷叶、薏米等材料煲成的消暑汤或粥，也可以适当食用。”

北方则会在小暑、大暑期间喝羊汤滋补身体。有一种说法是，“羊”与”阳”谐音，夏季新陈代谢比较快，阳气损失较多，这样能够补充阳气。(记者 上官云)